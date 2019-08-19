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Вице-президент США связал успех переговоров с Китаем с соблюдением законов Гонконга

Шансы на заключение торговой сделки с Китаем уменьшатся, если будет нарушено законодательство Гонконга, передает CNN со ссылкой на заявление вице-президента США Майка Пенса. «Мы не хотим, чтобы рынки Китая пострадали. Фактически мы хотим, чтобы они процветали», – сказал Пенс во время выступления на мероприятии экономического клуба Детройта (штат Мичиган).

«Чтобы США заключили сделку с Китаем, Пекин должен выполнить свои обязательства, начиная с обязательства Китая уважать целостность законов Гонконга посредством китайско-британской совместной декларации от 1984 г.», – пояснил Пенс. «Как сказал вчера президент, нам было бы намного сложнее заключить сделку, если в Гонконге произойдет какое-нибудь насилие», – добавил он.

В воскресенье, 18 августа, Трамп на пресс-конференции в штате Нью-Джерси заявил, что насилие в отношении протестующих в Гонконге негативно повлияет на торговые переговоры Вашингтона и Пекина.

Протесты в Гонконге происходят уже более двух месяцев. Изначально протестующие требовали от местных властей отказаться от поправок к закону об экстрадиции. После изменения законодательства гонконгские власти получили бы право выдавать материковому Китаю подозреваемых в совершении преступлений. Из-за протестов рассмотрение этих поправок отложили, однако демонстрации продолжились. Требования протестующих изменились, теперь они просят наказать полицейских, применяющих насилие по отношению к участникам протестов, а также отставки властей.

Сотни тысяч протестующих на улицах Гонконга. Фотографии