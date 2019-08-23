В Ижевске 24 человека пострадали при столкновении автобуса с теплотрассой
В Ижевске водитель рейсового автобуса марки «Нефаз» не справился с управлением и совершил наезд на опору надземного трубопровода, сообщается на сайте регионального МВД. Как позже сообщил журналистам начальник Управления ГИБДД по Удмуртии Руслан Набиев, в результате аварии за медицинской помощью обратились 24 человека, троих готовят к госпитализации, угрозы их жизни нет, уточняет «Интерфакс».
По предварительной версии ГИБДД, автобус подрезал легковой автомобиль. Уходя от столкновения, водитель совершил наезд на опору теплотрассы.
В числе пострадавших оказался ребенок 2013 года рождения, его не пришлось госпитализировать. Как заявил начальник отдела оперативного планирования ГУ МЧС России по Удмуртии Евгений Булдаков, автобус врезался в опору технологического трубопровода с горячей водой, сам трубопровод не получил значительных повреждений.
Прокуратура Удмуртии организовала проверку по факту ДТП, она намерена выяснить, соблюдал ли водитель правила дорожного движения.