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Джонсон отказался платить Евросоюзу отступные в случае Brexit без сделки

Выход Великобритании из Евросоюза без соглашения сэкономит Лондону крупную сумму, поскольку в этом случае об отступных не может быть и речи, заявил премьер Борис Джонсон телеканалу ITV News. «Если мы выйдем без сделки, конечно, о выплате 39 млн фунтов стерлингов (около $49 млн. – Ред.) речи не будет», – сказал Джонсон на саммите G7, подчеркнув, что это не угроза, а простая констатация факта.

Одновременно с этим в интервью британскому телеканалу Sky News премьер выразил уверенность в том, что соглашение о Brexit скоро будет достигнуто. «Сейчас есть реальный шанс, что мы достигнем сделки», – сказал он, отметив, что, несмотря на это, Британия должна подготовиться к выходу из Евросоюза без сделки.

Джонсон ранее неоднократно заявлял, что Великобритания в любом случае покинет ЕС в оговоренные с Брюсселем сроки – 31 октября. При этом премьер отмечал, что заключение сделки является для него приоритетной задачей.

В июне президент США Дональд Трамп посоветовал властям Великобритании не выплачивать Брюсселю отступные за выход из Евросоюза. Он также пообещал в течение нескольких месяцев после Brexit заключить с Лондоном сделку о свободной торговле, чтобы помочь ему компенсировать потери, понесенные в результате изменений в торговых отношениях с ЕС.

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