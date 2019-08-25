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Джонсон отказался платить Евросоюзу отступные в случае Brexit без сделки

Ведомости
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Выход Великобритании из Евросоюза без соглашения сэкономит Лондону крупную сумму, поскольку в этом случае об отступных не может быть и речи, заявил премьер Борис Джонсон телеканалу ITV News. «Если мы выйдем без сделки, конечно, о выплате 39 млн фунтов стерлингов (около $49 млн. – Ред.) речи не будет», – сказал Джонсон на саммите G7, подчеркнув, что это не угроза, а простая констатация факта.

Одновременно с этим в интервью британскому телеканалу Sky News премьер выразил уверенность в том, что соглашение о Brexit скоро будет достигнуто. «Сейчас есть реальный шанс, что мы достигнем сделки», – сказал он, отметив, что, несмотря на это, Британия должна подготовиться к выходу из Евросоюза без сделки.

Джонсон ранее неоднократно заявлял, что Великобритания в любом случае покинет ЕС в оговоренные с Брюсселем сроки – 31 октября. При этом премьер отмечал, что заключение сделки является для него приоритетной задачей.

В июне президент США Дональд Трамп посоветовал властям Великобритании не выплачивать Брюсселю отступные за выход из Евросоюза. Он также пообещал в течение нескольких месяцев после Brexit заключить с Лондоном сделку о свободной торговле, чтобы помочь ему компенсировать потери, понесенные в результате изменений в торговых отношениях с ЕС.

Деловые переговоры, светские беседы и протесты. Как проходит саммит G7

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Рогозин рассказал о тренировке экипажа МКС перед перестыковкой «Союза»

Ведомости
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Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), провели тренировку по перстыковке космического корабля «Союз МС-13», сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter. По его словам, тренировка прошла без замечаний, экипаж готов к операции.

Перестыковка потребовалась для того, чтобы пристыковать корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту. Он должен был пристыковаться к МКС утром 24 августа, но на станции возникли проблемы в работе системы «Курс». В результате стыковка была приостановлена, а корабль с роботом отошел от МКС на безопасное расстояние.

Рогозин в субботу заявил, что ситуация сложная, но находится под контролем.

Согласно дальнейшему плану, в ночь на понедельник российские космонавты в ручном режиме перестыкуют корабль «Союз МС-13», на котором они прибыли на МКС, с одного стыковочного узла на другой — к которому ранее не смог пристыковать «Союз МС-14». После этого будет предпринята повторная попытка пристыковать корабль с «Федором» в автоматическом режиме — к исправному стыковочному узлу.

Сейчас корабль с андроидом находится недалеко от МКС, в ожидании повторной стыковки, отметил Рогозин. Начать перестыковку космонавты должны начать в 3.30 мск 26 августа, в 7.00 они должны пристыковаться к другому узлу. Стыковка «Союза МС-14» запланирована на 8.30 мск.

Как выглядят роботы российского производства

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В британских аэропортах снимут ограничения на провоз жидкостей

Ведомости
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Правительство Великобритании рассчитывает до конца 2022 г. оборудовать все главные аэропорты страны 3D-сканерами для багажа, передает телерадиокомпания BBC. Это позволит снять ограничения на провоз жидкостей в ручной клади в любых объемах.

Сейчас новое оборудование установлено только в лондонском аэропорту «Хитроу». Оно позволяет сотрудникам служб безопасности более четко рассмотреть содержимое багажа, а также увеличивать и поворачивать изображение при досмотре. Ожидается, что 3D-сканеры повысят уровень безопасности аэропортов и ускорят проверки.

В настоящее время практически во всех аэропортах мира действуют одинаковые ограничения на провоз жидкости: в салон самолета можно брать только емкости объемом не более 100 мл, в общей сложности один пассажир может провезти не более литра. В некоторых аэропортах, например во многих странах Евросоюза, емкости с жидкостями просят упаковать в пластиковые пакеты размером 20 х 20 см.

В 2006 г. британская полиция сообщала, что предотвратила теракт с использованием взрывчатых веществ, замаскированных под бутылки с напитками. После этого случая были введены ограничения на провоз жидкостей.

10 самых загруженных аэропортов Европы

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Бизнес
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В России создадут новый самолет на замену «кукурузнику»

Ведомости
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Новый региональный самолет вместимостью 9–14 человек создадут в России на смену Ан-2, сообщила «РИА Новости» пресс-служба Министерства промышленности и торговли. Ранее планировалось, что такой заменой станет одномоторный самолет ТВС-2ДТС «Байкал», серийное производство которого должно начаться в 2021 г.

«ТВС-2ДТС – экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий», – пояснил Минпромторг. На основе опыта, полученного при его создании, в России будет создан новый серийный легкий многоцелевой самолет, добавили в ведомстве. Министерство добавило, что такой самолет необходим для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России.

Ан-2 («Аннушка», «кукурузник») – советский многоцелевой самолет. Из-за простоты в эксплуатации, неприхотливости и возможности работать на небольших грунтовых аэродромах получил широкое распространение на местных авиалиниях. Также может использоваться для различных хозяйственных работ.

ТВС-2ДТС – это турбовинтовой самолет с полностью композитным планером, благодаря современной авионике может эксплуатироваться в любое время суток в любую погоду, способен взлетать и садиться на неподготовленные площадки. Его производство будет организовано в 2019 г. на Улан-Удэнском авиационном заводе.

Легендарному «кукурузнику» Ан-2 исполнилось 70 лет

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Политика
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Росгвардия пообещала изучить законопроект об идентификационных номерах

Ведомости
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Росгвардия изучит законопроект, обязывающий сотрудников правоохранительных органов носить идентификационные номера, заявил «РИА Новости» представитель ведомства Валерий Грибакин. В частности, по его словам, будет проанализировано, насколько данная инициатива отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности.

Накануне член Совета Федерации и бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, предлагающий обязать сотрудников Росгвардии и полиции носить идентификационные номера во время службы. Номер, по мнению сенатора, должен находиться на форменной одежде или амуниции так, чтобы его было хорошо видно.

«Ведомостям» не удалось ознакомиться с полной версией документа, поскольку на момент публикации он не был доступен на сайте Госдумы. Сообщалось, что на сервере ведутся технические работы. Они начались вечером 24 августа.

Предложение ввести обязательную идентификацию полицейских и сотрудников Росгвардии появилось на фоне массовых задержаний и разгонов протестов в Москве. На них сотрудники правоохранительных органов перестали носить жетоны с номерами и стали скрывать лица.

Задержания в центре Москвы

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Политика
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Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7

Ведомости
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что он «вполне возможно» пригласит российского коллегу Владимира Путина в качестве гостя на следующий саммит «большой семерки», который пройдет в США. Слова президента передает агентство Bloomberg.

Кремль рассмотрит это приглашение, если оно поступит, прокомментировал слова Трампа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал: если будет, то мы обязательно рассмотрим», – сказал он «РИА Новости».

Трамп также отметил, что не знает, вернется ли в итоге Россия в G8, но подтвердил, что эта тема обсуждалась лидерами «большой семерки». Ранее президент США и председательствующий в этом году в G7 президент Франции Эмманюэль Макрон высказались за приглашение Путина на саммит в 2020 г. Песков в ответ заявил, что для России возвращение в G8 не является самоцелью, поскольку многие вопросы эффективнее решать в формате G20. При этом он отметил, что Москва не отказывается от общения с иностранными коллегами в любых форматах.

В субботу в Биаррице на юго-западе Франции начался саммит «большой семерки». В нем участвуют Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Формат G7 появился в 1976 г., в 1997 г. к нему присоединилась Россия и он стал называться G8. В марте 2014 г. из-за событий на Украине западные участники объединения приняли решение вернуться к формату «семерки».

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Политика
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В Госдуму внесли законопроект об идентификационных номерах для силовиков

Ведомости
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Член Совета Федерации и бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин предложил внести изменения в законы о полиции и войсках национальной гвардии (Росгвардии). Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, следует из материалов нижней палаты парламента.

По данным «Медузы» и телеканала «Дождь», Лукин предлагает обязать сотрудников правоохранительных органов во время службы носить идентификационные номера, с помощью которых в случае необходимости можно было бы определить их личности. Номер, по мнению сенатора, должен находиться на форменной одежде либо амуниции так, чтобы его было хорошо видно.

«Ведомостям» не удалось ознакомиться с документом, поскольку на момент публикации он не был доступен на сайте Госдумы. Там содержалась информация о внесении документа, однако при попытке открыть его появлялось сообщение, что на сервере ведутся технические работы.

Предложение ввести обязательную идентификацию полицейских и сотрудников Росгвардии появилось на фоне массовых задержаний и разгонов протестов в Москве. На них сотрудники правоохранительных органов перестали носить жетоны с номерами и стали скрывать лица.

Фальсификации, коррупция, война. Почему москвичи выходят на митинги

Политика
Новости

«Победа» призвала СМИ перестать «ловить хайп» на новостях о недопуске пассажира на рейс

Ведомости
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Авиакомпания «Победа» призвала журналистов и пользователей социальных сетей «прекратить заниматься потребительским терроризмом и ловить хайп» на новостях о недопуске пассажира на рейс. Заявление перевозчика приводит агентство городских новостей «Москва».

Как заявили в «Победе», пассажирка, не допущенная на рейс авиакомпании из Москвы в Чебоксары, опоздала на посадку на три минуты. «Женщина с ручной кладью, значительно превышающей максимальные габариты калибратора, пришла на посадку в 19.18. На ее посадочном талоне указано, что посадка закрывается в 19.15», – сообщила авиакомпания. Без задержки рейса пассажирку было невозможно посадить в самолет, утверждает «Победа». На борту в это время находился 181 пассажир.

Несколько дней назад в социальных сетях и СМИ появилась видеозапись, на которой женщина просит сотрудников «Победы» пустить ее в самолет. Сообщалось, что конфликт произошел из-за ручной клади, превышающей разрешенные авиакомпанией габариты. Женщина согласилась выложить из сумки часть вещей, однако к тому времени выход на посадку закрылся и ее не пустили.

В субботу Роспотребнадзор сообщил, что возбудил административное дело в отношении «Победы». Ведомство намерено проверить, не были ли в данной ситуации нарушены права пассажира и уведомляет ли авиакомпания своих клиентов о нормах провоза багажа.

Политика
Новости

Гудков оспорил в Верховном суде отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму

Ведомости
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Команда экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова оспорила в Верховном суде отказ избирательной комиссии зарегистрировать политика кандидатом в Мосгордуму. Об этом сообщается в Telegram-канале Гудкова. «Не питаем иллюзий, но последовательно гнем свою линию. Сила в правде», — говорится в сообщении.

Ранее Мосгорсуд признал законным отказ в регистрации Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы. Политика не допустили до выборов из-за того, что окружная избирательная комиссия забраковала часть сданных им подписей избирателей.

В Верховный суд с жалобой на отказ в регистрации также обратилась муниципальный депутат Юлия Галямина. Пока добиться регистрации через суд удалось только кандидату от «Яблока» Сергею Митрохину.

Гудков сейчас находится под административным арестом: 30 июля Тверской суд Москвы назначил ему 30 суток за повторное нарушение правил проведения массовой акции, а 23 августа Коптевский районный суд добавил политику еще 10 суток — за призыв участвовать в акции 27 июля.

Дмитрий Гудков арестован на 30 суток. Фотографии из суда

Политика
Новости

Россия сменила посла в Великобритании

Ведомости
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Посол России в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко 24 августа завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на родину, сообщило российское посольство. Временным поверенным вместо него назначен советник-посланник Иван Володин.

Яковенко был послом России в Лондоне с января 2011 г.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что новым послом России в Великобритании может стать Андрей Келин, возглавляющий в Министерстве иностранных дел департамент общеевропейского сотрудничества.

Яковенко же, по данным издания, может занять должность руководителя Дипломатической академии Министерства иностранных дел.

Политика
Новости

МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова

Ведомости
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На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага. Согласно данным МВД, в нем принимают участие более 100 000 человек. Организаторы также сообщили агентству городских новостей «Москва», что число участников достигло 100 000.

Позже мэрия назвала еще большую цифру — 110 000 участников.

В концерте принимают участие известные российские исполнители, гостями мероприятия стали знаменитые спортсмены, Герои России и Советского Союза, испытатели, ученые, общественные деятели.

Во время митинга был установлен рекорд: участники развернули над головами гигантский флаг России площадью 2541 кв. м. Флешмоб был внесен в Книгу рекордов России.

День флага на проспекте Сахарова

Экономика
Новости

Трамп объявил о новом повышении пошлин на китайские товары

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп пересмотрел в сторону ужесточения запланированные на осень пошлины в отношении товаров из Китая, передает Reuters. В результате с 1 сентября китайские товары стоимостью $300 млрд будут облагаться пошлиной не в 10%, как планировалось ранее, а в 15%. Кроме того, Трамп пообещал с 1 октября повысить уже действующие пошлины на товары из Китая стоимостью $250 млрд с 25 до 30%.

Так президент США отреагировал на решение Пекина ввести пошлины на американские товары стоимостью $75 млрд. Трамп назвал этот шаг Китая политически мотивированным.

После заявления о повышении пошлин президент США добавил, что открыт к переговорам с КНР. Следующий раунд торговых обсуждений между Вашингтоном и Пекином должен состояться в сентябре.

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