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Лавров заявил о возможном вмешательстве Запада в работу сайтов российских госструктур

Россия подозревает, что западные страны вмешивались в работу интернет-ресурсов российских государственных структур. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

По его словам, за последние пару лет тема международной информационной безопасности обострилась из-за попыток обвинять Россию во взламывании американских сайтов во время выборов в президенты. Однако, по словам Лаврова, ни одно обвинение не получило какого-либо подтверждения. «Но этот миф продолжает циркулировать по американским и западным СМИ и продолжает подниматься в выступлениях отдельных западных политиков», – сказал он. Министр подчеркнул, что у России есть более «солидные основания подозревать, что западные коллеги проявляют повышенное внимание к нашим интернет-ресурсам». По его словам, это обсуждалось в Центробанке, Сбербанке и других госструктурах.

В марте специальный прокурор США Роберт Мюллер представил результаты расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента. Расследование длилось почти два года. Оно обошлось министерству юстиции США в $32 млн. По данным Мюллера, российские власти пытались влиять на выборы, используя кибератаки и соцсети. Однако то, что какой-либо сотрудник предвыборного штаба Трампа или он сам вступали в сговор с Москвой, обнаружено не было, несмотря на «многочисленные предложения от аффилированных с Россией лиц».