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СМИ сообщили о гибели более 30 человек при пожаре на судне в Калифорнии

В Калифорнии на судне около острова Санта-Крус произошел пожар. Береговая охрана Лос-Анджелеса пишет на своей странице в Twitter, что на его борту находились более 30 человек.

Местный телеканал KTLA со ссылкой на пожарный департамент округа Вентура сообщает о 34 погибших, при этом в береговой охране ему не смогли подтвердить эту информацию. CNN в пожарном департаменте сказали, что на судне много погибших, но точное число назвать отказались. Начальник береговой охраны Аарон Бемис заявил телеканалу, что всего на борту судна было более 39 человек. Пяти членам экипажа удалось спастись, потому что они находились в главной каюте. 34 пассажира были на нижней палубе, и их судьба остается неизвестной.

Загоревшееся судно называется Conception, оно базируется в гавани Санта-Барбары. Conception вышло в субботу в трехдневный круиз и должно было вернуться 2 сентября.