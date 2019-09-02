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Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на акции 27 июля

Басманный районный суд Москвы арестовал Эдуарда Малышевского, обвиняемого в нападении на полицейского на несогласованной акции 27 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник. Информация об аресте Малышевского Э. В., обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия к представителю власти), также опубликована на сайте суда.

Ранее о появлении нового фигуранта по имени Эдуард в деле о массовых беспорядках 27 июля сообщила координатор юридической помощи «ОВД-инфо» Алла Фролова. Его фамилия не уточнялась. По информации Фроловой, он находится в изоляторе временного содержания по Северному административному округу, его интересы представляет адвокат по назначению. Позже «ОВД-инфо» предположил, что речь идет именно о Малышевском, 27 июля он был задержан и доставлен в ОВД «Тверской», а 29 июля суд арестовал его на 13 суток. На сайте Тверского районного суда сообщается, что Малышевский 29 июля был арестован по ч. 2 ст 20.1 (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти).

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На ней, по разным данным, были задержаны от 1074 до 1373 человек. По итогам акции было заведено уголовное дело о массовых беспорядках. Кроме Малышевского по нему проходят 14 человек, 13 из них арестованы. Во вторник Басманный суд будет избирать меру пресечения еще одному фигуранту – Никите Чирцову.

Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля