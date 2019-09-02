Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на акции 27 июля
Басманный районный суд Москвы арестовал Эдуарда Малышевского, обвиняемого в нападении на полицейского на несогласованной акции 27 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник. Информация об аресте Малышевского Э. В., обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия к представителю власти), также опубликована на сайте суда.
Ранее о появлении нового фигуранта по имени Эдуард в деле о массовых беспорядках 27 июля сообщила координатор юридической помощи «ОВД-инфо» Алла Фролова. Его фамилия не уточнялась. По информации Фроловой, он находится в изоляторе временного содержания по Северному административному округу, его интересы представляет адвокат по назначению. Позже «ОВД-инфо» предположил, что речь идет именно о Малышевском, 27 июля он был задержан и доставлен в ОВД «Тверской», а 29 июля суд арестовал его на 13 суток. На сайте Тверского районного суда сообщается, что Малышевский 29 июля был арестован по ч. 2 ст 20.1 (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти).
В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На ней, по разным данным, были задержаны от 1074 до 1373 человек. По итогам акции было заведено уголовное дело о массовых беспорядках. Кроме Малышевского по нему проходят 14 человек, 13 из них арестованы. Во вторник Басманный суд будет избирать меру пресечения еще одному фигуранту – Никите Чирцову.
Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Его не стали заочно арестовывать несмотря на ходатайство следствия, поскольку Васильев был госпитализирован (у страдающего диабетом режиссера отобрали в изоляторе инсулин и глюкометр, говорила его адвокат)
Обвинение: участие в массовых беспорядках
По версии следствия, Беглец напал на сотрудника Росгвардии. Брат арестованного рассказывал другую версию: «Он поднял наушники, подошел к сотруднику и сказал: "Возьмите, человек уронил". Его задержали и держали до 2 часов ночи, но отпустили. А сегодня утром приехали и задержали»
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он якобы замахивался пластиковой бутылкой в сторону бойца Росгвардии. Арестованный отрицает, что это делал
Обвинен: участие в массовых беспорядках
«Никаких массовых беспорядков не было. Я изучил материалы дела – там нет подтверждения того, что они были. Я не представляю никакой угрозы для общества и никуда не буду скрываться», – говорит сам Фомин
Обвинение: участие в массовых беспорядках
По версии следствия, неустановленные лица из толпы, в которой находился в том числе и Конон, били сотрудников Росгвардии по рукам и распылили перцовый газ. Поручителями Конона – чтобы он не оставался под арестом – выступили 150 человек
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он якобы бросил банку в полицейского. По словам адвоката, Абаничев в этот день вообще «шел по другим делам»
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Вынося решение об аресте, судья завил, что Барабанов «в составе группы граждан, привлекая внимание граждан и средств массовой информации, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, скандировал лозунги, создавал помехи движению пешеходов и транспортных средств». Фигурант дела с обвинением не согласен
Обвинение: подозревается в организации «массовых беспорядков» (ст. 212, ч. 1 УК)
Жуков говорит, что «ничего не поджигал и не громил в тот день». За студента поручились более 600 человек, а музыкант Oxxxymiron был готов внести залог в размере 2 млн руб.
Обвинение: участие в массовых беспорядках; нанесение вреда сотрудникам правоохранительных органов (ст. 318, ч. 1)
По версии следствия, Раджабов бросил пластиковую бутылку в сотрудника правоохранительных органов и «причинил ему физическую боль». Обвиняемый говорит, что оказался в центре Москвы случайно
Обвинение: организация массовых беспорядков
«Мой подзащитный не совершал тех действий, которые ему вменяются следствием, вину он не признает», – говорит адвокат Подкопаева Николай Фомин
Обвинение: организация массовых беспорядков
Изначально сообщалось, что его обвиняют в участии в беспорядках, но, судя по картотеке суда, открыто дело об организации акции. Миняйло свою вину не признал, он подчеркивал на суде, что в митинге не участвовал, поскольку был 27 июля в Хамовническом суде, где поддерживал Соболь. Петицию в поддержку Миняйло подписали в том числе студенты и преподаватели истфака МГУ, где учился активист
Обвинение: организация массовых беспорядков
Адвокат Жукова отмечала на суде, что нет оснований для его ареста: «Он проходил службу в Росгвардии и имеет положительные характеристики»
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он швырнул мусорную урну в сотрудника правоохранительных органов и признал вину