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Валерия Касамара проигрывает выборы в Мосгордуму

На выборах депутатов Мосгордумы по округу №45 побеждает Магомет Яндиев, передает Агентство городских новостей «Москва». Таким образом, выборы в этом округе проигрывает проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара. От этого же округа выдвигался оппозиционер Илья Яшин, но он не был допущен на выборы.

Эти данные приводятся по итогам обработки 22,3% протоколов участковых избирательных комиссий. По данным Мосгоризбиркома, явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы составила 21,51%.

Агентство указывает, что результаты в округе №15 пока обрабатываются. В этом округе основная борьба идет между лидером московских единороссов Андреем Метельским и кандидатом от КПРФ Сергеем Савостьяновым. Ранее сообщалось, что Савостьянов побеждает единоросса. Член Совета по правам человека при президенте России Екатерина Винокурова в свою очередь сообщила, что в районе Гольяново территориальная избирательная комиссия прекратила работу, там возможны фальсификации результатов голосования по округу №15 — члены комиссии отказываются вводить в систему ГАС «Выборы» данные из протоколов, отметила она.

8 сентября – единый день голосования, в который проходили, в частности, выборы в Мосгордуму. Из-за недопуска независимых кандидатов в столице проходили протестные акции – как согласованные, так и несогласованные.