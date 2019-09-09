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Врио губернатора Лимаренко победил на выборах в Сахалинской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко победил на выборах главы региона, по итогам обработки 100% протоколов, передает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя облизбиркома Павла Сиваконова. «Наибольшее количество голосов было отдано Валерию Лимаренко — 78 тыс. 935 избирателей, что составляет 56,15%», — сказал он.

По его словам, на цифровых избирательных участках в Москве проголосовали чуть более 70 человек, поэтому на результаты выборов эти данные значительно не повлияют.

По его данным, второе место по голосам избирателей набрал Алексей Корниенко (КПРФ) — 24,21% голосов. За руководителя сахалинского отделения ЛДПР Дмитрия Флера проголосовали 7,64% избирателей, за Дмитрия Зенкина (Коммунисты России) — 5,91%, Дмитрия Кочергина (Коммунистическая партия социальной справедливости) — 2,25%.