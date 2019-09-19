Следователи проводят обыск в доме издателя The New Times Ирены Лесневской

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Минэкономразвития займется гуманитарными проектами на территории СНГ и ЕАЭС

В Министерстве экономического развития могут создать подразделение, которое займется гуманитарными и общественными проектами на территории СНГ и ЕАЭС, сообщает РБК. Об этом также сообщил «Ведомостям» собеседник, близкий к министерству. В ведомстве на запрос «Ведомостей», отправленный 18 сентября, не ответили.

По словам собеседника «Ведомостей», новое подразделение будет курировать заместитель министра Михаил Бабич. Он был назначен на эту должность в июне 2019 г., до этого несколько месяцев работал послом России в Белоруссии. На нынешней должности Бабич курирует вопросы интеграции с Белоруссией, ЕврАзЭС и СНГ, говорил министр экономического развития Максим Орешкин.

По словам близкого к министерству собеседника «Ведомостей», возглавить новое подразделение может главный советник департамента по взаимодействию с институтами защиты прав граждан и развитию гражданского общества управления президента по общественным проектам (УОП) Яна Лантратова.

Переход в правительство согласован между УОП и профильным ведомством, утверждает собеседник. До назначения она работала ответственным секретарем президентского совета по правам человека (СПЧ). Лантратова от комментариев по поводу кадровых изменений отказалась.

Собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, отметил, что усилить проектную работу в гуманитарном направлении действительно планируется, сейчас идет подбор кадров.