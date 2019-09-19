Следователи проводят обыск в доме издателя The New Times Ирены Лесневской

Правительство собирается продлить до 2021 г. действующую на данный момент норму Налогового кодекса, позволяющую попавшим под санкции госкомпаниям не платить налог на прибыль при продаже долей своих дочерних структур, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их информации, главным лоббистом продления нормы является «Роснефть».
Санкционная поправка (пункт 57 статьи №251) была внесена в Налоговый кодекс в 2017 г., вступила в силу в 2018 г., отмечает газета. Она распространяется только на госкомпании, доля государства в которых прямо или косвенно составляет не менее 50%. При этом речь идет о госкомпаниях, попавших именно под финансовые санкции, ограничивающие расчеты и финансовые операции, привлечение займов или финансирование сделок с ценными бумагами. Действие нормы сейчас установлено до конца 2020 г.
«Минфин поддерживает продление действия этой нормы. Такие поправки будут подготовлены, вероятнее всего, в весеннюю сессию Госдумы»,— заявил изданию представитель Минфина.
По словам источников, продление нормы уже обсуждалось в думском комитете по бюджету и налогам при рассмотрении поправок к Налоговому кодексу. Использовать льготы смогут ВЭБ, ВТБ, «Ростех», «Транснефть» и другие госкомпании, отмечает газета. ВЭБ имеет непрофильные активы, которые он собирается продать, а в свою очередь «Ростех» ищет инвесторов для гражданского дивизиона ОАК, напоминает газета.
В апреле этого года премьер Дмитрий Медведев допустил, что санкции могут быть основанием для смягчения подхода правительства в отношении дивидендной политики компаний с госучастием. Дивидендная политика может меняться в зависимости от преследуемых правительством целей. «Мы остановились на цифре в 50%, и я не так давно утвердил специальное решение, но оно имеет и исключения», – говорил Медведев.