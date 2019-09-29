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Умер первый президент Крыма Юрий Мешков

Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков умер 29 сентября на 74-м году жизни. Об этом «Интерфаксу» сообщила его дочь Марианна Мешкова. Две недели назад Мешков после инсульта был перевезен из турецкой больницы в одну из подмосковных клиник.

Утром в воскресенье Марианна Мешкова рассказала журналистам, что ее отца снова перевели в реанимацию после того, как в выходные он был оставлен без наблюдения врачей. Она собиралась перевезти его из Красногорска в московскую больницу. Однако через полчаса Юрий Мешков умер.

Бывший президент Крыма 1 сентября перенес инсульт во время отдыха с женой в Турции. Медики ввели мужчину в искусственную кому, из которой он был выведен примерно через сутки. Дочь Мешкова тогда допустила, что причиной инсульта мог стать конфликт с работниками отеля, которые предоставили номер ниже заявленного класса.

Мешков был президентом Республики Крым с 4 февраля 1994 г. по 17 марта 1995 г. После этого должность была упразднена Верховной радой Украины. Мешков проживал в Москве, иногда приезжал в Крым.