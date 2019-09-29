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Украинцы попросили Зеленского опубликовать стенограммы разговоров с Путиным

На сайте президента Украины Владимира Зеленского в разделе электронных петиций появились требования опубликовать стенограммы телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как минимум три петиции с таким требованием были опубликованы начиная с 25 сентября, когда был обнародован разговор Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

В одной из петиций, которую на момент публикации подписали 106 человек, говорится, что «народ имеет право знать, что и в каком формате обсуждал президент». В другой (подписали 96 человек) приводится пример Трампа, который по требованию народа обнародовал переговоры с Зеленским. «Народ Украины требует от вас выложить стенограммы ваших переговоров с Путиным. Народ Украины требует от вас сообщить ту цену, что он заплатил или заплатит за освобождение украинских граждан», – написали авторы петиции. В третьей утверждается, что разговоры Зеленского с лидерами других стран не могут считаться частными, потому что он – президент (ее подписали 368 человек).

Белый дом 25 сентября опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Поводом стали сообщения СМИ о том, что президент США в беседе с украинским лидером мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма это подтвердила. Зеленский назвал неожиданным публикацию его слов. «Я просто думал, что они опубликуют свою часть», – пояснил президент Украины. При этом он отметил, что не был против публикации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, выразил надежду, что российско-американские отношения никогда не дойдут до ситуации, когда стенограммы конфиденциальных переговоров лидеров двух стран будут опубликованы в открытом доступе.