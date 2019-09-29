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МВД оценило в 20 000 число протестующих на проспекте Сахарова

По данным полиции, в согласованном митинге на проспекте Сахарова приняли участие 20 000 человек. Такая оценка приводится на сайте столичного главка МВД. Проект «Белый счетчик» к 16.00 насчитал на митинге 23 300 человек. Люди стали расходиться, входящий поток к этому времени был минимальным.

Митинг начался в 15.00 мск, его организатором выступила незарегистрированная Либертарианская партия. Она заявляла 20 000 человек.

Протестующие выступают в поддержку политзаключенных, фигурантов «московского дела» и дела об отмывании денег фондом Алексея Навального.

Митинг в поддержку фигурантов «московского дела»