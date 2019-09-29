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На митинге в Москве выступил лидер «Несчастного случая» Кортнев

На митинге в поддержку фигурантов «московского дела» выступил лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. Митинг проходит в воскресенье на проспекте Академика Сахарова, он согласован с властями, по разным данным, в нем принимают участие от 20 000 до 23 300 человек.

В августе Кортнев высказывался в поддержку протестующих. Он отказался вести фестиваль «Шашлык live» в парке Горького, который проходил 3 августа одновременно с несогласованной акций протеста. Группа тогда объяснила это этическими причинами.

На согласованном митинге 10 августа, который также проходил на проспекте Сахарова и стал самым массовым за последние несколько лет, выступали рэпер Face, группа «Кровосток» и IC3PEAK. Выступления состоялись, несмотря на то что власти запретили тогда музыкальные номера на акции.

Митинг в поддержку фигурантов «московского дела»