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На митинге в Москве выступил лидер «Несчастного случая» Кортнев

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На митинге в поддержку фигурантов «московского дела» выступил лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. Митинг проходит в воскресенье на проспекте Академика Сахарова, он согласован с властями, по разным данным, в нем принимают участие от 20 000 до 23 300 человек.

В августе Кортнев высказывался в поддержку протестующих. Он отказался вести фестиваль «Шашлык live» в парке Горького, который проходил 3 августа одновременно с несогласованной акций протеста. Группа тогда объяснила это этическими причинами.

На согласованном митинге 10 августа, который также проходил на проспекте Сахарова и стал самым массовым за последние несколько лет, выступали рэпер Face, группа «Кровосток» и IC3PEAK. Выступления состоялись, несмотря на то что власти запретили тогда музыкальные номера на акции.

Митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

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Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в России

Ведомости
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Британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, выиграл Гран-при России. Соревнования проходили в Сочи. Вторым финишировал партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас.

Третье место занял пилот Ferrari из Монако Шарль Леклер. Второй гонщик этой команды немец Себастьян Феттель сошел с дистанции.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, занял 12-е место. Он не участвовал накануне в квалификации из-за проблем с мотором. Партнер Квята по команде француз Пьер Гасли финишировал 14-м.

Хэмилтон в четвертый раз выиграл российский этап «Формулы-1». Ранее он побеждал в 2014, 2015 и 2018 гг. Россия получила право на проведение гонок в октябре 2010 г. Соглашение с группой компаний «Формула-1» предусматривает проведение соревнований ежегодно с 2014 по 2025 г.

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МВД оценило в 20 000 число протестующих на проспекте Сахарова

Ведомости
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По данным полиции, в согласованном митинге на проспекте Сахарова приняли участие 20 000 человек. Такая оценка приводится на сайте столичного главка МВД. Проект «Белый счетчик» к 16.00 насчитал на митинге 23 300 человек. Люди стали расходиться, входящий поток к этому времени был минимальным.

Митинг начался в 15.00 мск, его организатором выступила незарегистрированная Либертарианская партия. Она заявляла 20 000 человек.

Протестующие выступают в поддержку политзаключенных, фигурантов «московского дела» и дела об отмывании денег фондом Алексея Навального.

Митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

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«Белый счетчик» насчитал почти 18 000 человек на митинге в Москве

Ведомости
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К 15.30 мск на территорию проведения митинга на проспекте Сахарова прошли 17 800 человек, сообщает проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на массовых мероприятиях. Отмечается, что входящий поток по-прежнему интенсивный.

Митинг начался в 15.00 мск, он согласован с властями. Заявленное число участников – 20 000 человек. Организатором является незарегистрированная Либертарианская партия.

Протестующие выступают в поддержку фигурантов «московского дела», за освобождение политзаключенных и против дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией. На акцию пришли оппозиционеры Алексей Навальный, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, актер Александр Паль, блогер Юрий Дудь.

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Политика
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Навальный пришел на митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

Ведомости
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На митинг в поддержку фигурантов «московского дела», который проходит в воскресенье на проспекте Академика Сахарова, пришел основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Как передает телеканал «Дождь», оппозиционер пришел вместе с супругой Юлией. Будет ли Навальный выступать на митинге, неизвестно.

Сегодняшняя акция согласована с властями, ее организатором выступила незарегистрированная Либертарианская партия. Митинг начался в 15.00 мск. За полчаса до его начала на проспект Сахарова пришли 3400 человек, подсчитал проект «Белый счетчик». По словам корреспондента «Ведомостей», поток людей увеличился, число участников митинга быстро растет. Заявленное число протестующих – 20 000 человек.

Протестующие требуют снять обвинения и освободить фигурантов дела о массовых беспорядках, которое было возбуждено после несогласованной акции 27 июля. Также они выступают за прекращение дела об отмывании денег фондом Навального и в поддержку политзаключенных.

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Украинцы попросили Зеленского опубликовать стенограммы разговоров с Путиным

Ведомости
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На сайте президента Украины Владимира Зеленского в разделе электронных петиций появились требования опубликовать стенограммы телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как минимум три петиции с таким требованием были опубликованы начиная с 25 сентября, когда был обнародован разговор Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

В одной из петиций, которую на момент публикации подписали 106 человек, говорится, что «народ имеет право знать, что и в каком формате обсуждал президент». В другой (подписали 96 человек) приводится пример Трампа, который по требованию народа обнародовал переговоры с Зеленским. «Народ Украины требует от вас выложить стенограммы ваших переговоров с Путиным. Народ Украины требует от вас сообщить ту цену, что он заплатил или заплатит за освобождение украинских граждан», – написали авторы петиции. В третьей утверждается, что разговоры Зеленского с лидерами других стран не могут считаться частными, потому что он – президент (ее подписали 368 человек).

Белый дом 25 сентября опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Поводом стали сообщения СМИ о том, что президент США в беседе с украинским лидером мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма это подтвердила. Зеленский назвал неожиданным публикацию его слов. «Я просто думал, что они опубликуют свою часть», – пояснил президент Украины. При этом он отметил, что не был против публикации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, выразил надежду, что российско-американские отношения никогда не дойдут до ситуации, когда стенограммы конфиденциальных переговоров лидеров двух стран будут опубликованы в открытом доступе.

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Политика
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Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками

Ведомости
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Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, главной гостьей мероприятия стала предполагаемая дочь Владимира Путина, эндокринолог Мария Воронцова. Где именно проходила встреча, не сообщается, отмечается только, что это было на юге Москвы.

Поводом для обсуждения стала идея российского биохимика Дениса Ребрикова, пишет Bloomberg. В начале лета он заявил о намерении с помощью технологии Crispr изменить ДНК будущего ребенка своих пациентов. В паре, которую наблюдает Ребриков, оба родителя имеют нарушения слуха, но хотят, чтобы ребенок родился здоровым. Многие ученые выступили с критикой в адрес российского биохимика, поскольку редактирование ДНК запрещено во всех странах. Науке пока неизвестно, к чему приведет передача модифицированного генома следующим поколениям.

Через шесть недель после заявления Ребрикова генетики собрали встречу с участием Воронцовой и три часа знакомили ее с противоречивыми мнениями по данному вопросу, рассказали собеседники агентства. По их словам, предполагаемая дочь Путина не сказала ни «да», ни «нет», но признала, что прогресс остановить нельзя и редактирование человеческой ДНК нужно запретить частному сектору и доверить государственным организациям.

Воронцова отказалась отвечать на вопросы Bloomberg, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил агентству, что подобные вопросы не относятся к делам президента.

О том, что старшую дочь Путина зовут Марией Воронцовой, сообщил журнал The New Times в 2016 г. По его данным, Воронцова – выпускница МГУ, училась на факультете фундаментальной медицины, после чего стала аспиранткой Эндокринологического научного центра Минздрава. Информацию о том, что Воронцова – старшая дочь Путина, подтверждала и Русская служба BBC со ссылкой на знакомого семьи президента.

Политика
Новости

Умер первый президент Крыма Юрий Мешков

Ведомости
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Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков умер 29 сентября на 74-м году жизни. Об этом «Интерфаксу» сообщила его дочь Марианна Мешкова. Две недели назад Мешков после инсульта был перевезен из турецкой больницы в одну из подмосковных клиник.

Утром в воскресенье Марианна Мешкова рассказала журналистам, что ее отца снова перевели в реанимацию после того, как в выходные он был оставлен без наблюдения врачей. Она собиралась перевезти его из Красногорска в московскую больницу. Однако через полчаса Юрий Мешков умер.

Бывший президент Крыма 1 сентября перенес инсульт во время отдыха с женой в Турции. Медики ввели мужчину в искусственную кому, из которой он был выведен примерно через сутки. Дочь Мешкова тогда допустила, что причиной инсульта мог стать конфликт с работниками отеля, которые предоставили номер ниже заявленного класса.

Мешков был президентом Республики Крым с 4 февраля 1994 г. по 17 марта 1995 г. После этого должность была упразднена Верховной радой Украины. Мешков проживал в Москве, иногда приезжал в Крым.

Финансы
Новости

США заявили об отсутствии планов закрыть биржи для китайских компаний

Ведомости
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Министерство финансов США пока не планирует закрывать американские биржи для компаний из Китая, заявила представитель ведомства Моника Кроули. «Администрация в настоящее время не планирует блокировать доступ ценных бумаг китайских компаний на фондовые биржи США», – приводит ее слова Bloomberg.

В пятницу сразу несколько изданий – Bloomberg, CNBC, Financial Times (FT) – сообщили, что США могут ввести ограничения для американских инвесторов в Китай. Источник CNBC утверждал, что администрация американского президента Дональда Трампа обсуждает полный запрет на инвестиции со стороны США в Китай. Собеседники Bloomberg и FT говорили, что власти США могут инициировать делистинг китайских компаний с американских фондовых бирж.

После появления этих сообщений котировки китайских компаний на американских биржах начали падать. Акции Alibaba Group подешевели более чем на 5%, JD.com – почти на 6%, Pinduoduo – на 4%, Baidu – на 3,5%.

Политика
Новости

Подписавшегося против «московского дела» священника отстранили от службы

Ведомости
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Священника Марка Мазитова, подписавшего письмо в поддержку фигурантов «московского дела», отстранили от службы. Об этом сообщил в Faceboоk протодиакон Андрей Кураев. Он опубликовал рассказ Мазитова, в котором тот сообщил, что 24 сентября ему без объяснения причин выдали распоряжение об освобождении от послушания.

Мазитов был клириком храма Покрова Божией Матери в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа. «После богослужения меня вызвали в приемную прихода, где я служил, выдали распоряжение владыки об освобождении от послушания на приходе и вообще с епархии. При этом мне никто ничего не объяснил – какие причины, почему такое принято решение. Просто все – свободен», – приводит слова священника Кураев.

Мазитов был одним из тех, кто подписал открытое письмо против дела о массовых беспорядках в Москве. Письмо было опубликовано 18 сентября на сайте «Правмир», на момент публикации его подписали 182 священника.

Бизнес
Новости

Sky News сообщил о планах гендиректора BP Роберта Дадли уйти в отставку

Ведомости
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Гендиректор британской нефтегазовой компании BP (British Petroleum) Роберт Дадли планирует покинуть свой пост в течение ближайших 12 месяцев, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники. По его данным, 64-летний Дадли может объявить о предстоящей отставке уже в следующем месяце, когда BP будет представлять финансовые результаты за III квартал 2019 г.

Топ-менеджер уже подробно обсудил это решение с председателем правления BP Хельге Лундом, отмечает телеканал. Преемник Дадли на посту руководителя компании, по данным Sky News, пока не определен. Наиболее вероятным кандидатом источники называют вице-президента компании Бернарда Луни, отвечающего за разведку и освоение месторождений. Процесс передачи власти в компании может занять около года.

Пресс-служба BP отказалась комментировать информацию о возможном уходе Дадли. «Мы не комментируем спекуляции», – сказал «РИА Новости» представитель компании.

Американец Роберт Дадли возглавил британскую компанию в 2010 г. после взрыва на ее платформе в Мексиканском заливе и последовавшего падения акций BP. После этого компания стала предпринимать шаги по диверсификации своих активов, отказалась от многих нефтяных проектов и активно вкладывает деньги в зеленую энергетику и разработку сланцевых месторождений.

В 2003–2008 гг. Дадли возглавлял российскую ТНК-BP, которая в 2013 г. продала все свои нефтяные и газовые активы «Роснефти» за $55 млрд.

Бизнес
Новости

Мамаев подписал контракт с футбольным клубом «Ростов»

Ведомости
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Полузащитник Павел Мамаев подписал контракт с футбольным клубом «Ростов», соглашение рассчитано на два года. Об этом, как передает радиостанция «Говорит Москва», объявил диктор на стадионе в Ростове-на-Дону во время матча местной команды с московским «Динамо».

На прошлой неделе футбольный клуб «Краснодар» объявил о расторжении соглашения с Мамаевым, который выступал за команду с 2013 г.

Пресненский суд Москвы в начале мая отправил Мамаева, футболиста «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от года пяти месяцев до полутора лет. Причиной стали две драки в центре Москвы, произошедшие в октябре 2018 г. Мамаев и братья Кокорины 17 сентября вышли на свободу по условно-досрочному освобождению.

Как Кокорин и Мамаев вышли на свободу

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