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В конгрессе США заявили о намерении узнать содержание разговоров Трампа с Путиным

Конгресс США намерен выяснить содержание переговоров президента Дональда Трампа с другими мировыми лидерами, в частности с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил NBC председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф.

Это необходимо, чтобы понять, подрывает ли Трамп в разговорах с другими мировыми лидерами безопасность США ради своей кампании, пояснил Шифф. Он добавил, что, если содержание этих бесед пытаются скрыть, конгресс «полон решимости» это выяснить.

Белый дом 25 сентября опубликовал стенограмму разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поводом стали сообщения СМИ о том, что президент США в беседе с украинским лидером мог просить о расследовании в отношении сына Джо Байдена, бывшего вице-президента США и возможного конкурента Трампа на предстоящих выборах. Позже CNN и The New York Times со ссылкой на источники писали, что Белый дом принял меры для ограничения доступа к переговорам Трампа с Путиным и принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после публикации стенограммы переговоров Трампа и Зеленского выразил надежду, что российско-американские отношения никогда не дойдут до ситуации, когда стенограммы конфиденциальных переговоров лидеров двух стран будут опубликованы в открытом доступе.