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В конгрессе США заявили о намерении узнать содержание разговоров Трампа с Путиным

Ведомости
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Конгресс США намерен выяснить содержание переговоров президента Дональда Трампа с другими мировыми лидерами, в частности с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил NBC председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф.

Это необходимо, чтобы понять, подрывает ли Трамп в разговорах с другими мировыми лидерами безопасность США ради своей кампании, пояснил Шифф. Он добавил, что, если содержание этих бесед пытаются скрыть, конгресс «полон решимости» это выяснить.

Белый дом 25 сентября опубликовал стенограмму разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поводом стали сообщения СМИ о том, что президент США в беседе с украинским лидером мог просить о расследовании в отношении сына Джо Байдена, бывшего вице-президента США и возможного конкурента Трампа на предстоящих выборах. Позже CNN и The New York Times со ссылкой на источники писали, что Белый дом принял меры для ограничения доступа к переговорам Трампа с Путиным и принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после публикации стенограммы переговоров Трампа и Зеленского выразил надежду, что российско-американские отношения никогда не дойдут до ситуации, когда стенограммы конфиденциальных переговоров лидеров двух стран будут опубликованы в открытом доступе.

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Бизнес
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Главный тренер «Спартака» ушел в отставку

Ведомости
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Руководство московского футбольного клуба «Спартак» приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против «Оренбурга» подал заявление об увольнении с поста главного тренера. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Причиной стали неудовлетворительные результаты клуба в последних матчах, говорится в сообщении. Сегодняшнее поражение в матче с «Оренбургом» стало для «Спартака» четвертым подряд в Российской футбольной премьер-лиге. Всего в 11 турах чемпионата команда проиграла пять раз, дважды сыграла вничью и одержала четыре победы. В настоящий момент «Спартак» идет на девятом месте в турнирной таблице с 14 очками.

К следующему матчу против «Краснодара» команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.

Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 г., сменив на этой должности испанца Рауля Рианчо, исполнявшего обязанности главного тренера после увольнения итальянца Массимо Карреры. Кузнецов пришел в «Спартак» вместе с Кононовым из тульского «Арсенала» в ноябре 2018-го и работал в качестве его ассистента.

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Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии с 37% голосов

Ведомости
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На досрочных парламентских выборах в Австрии лидирует Австрийская народная партия (АНП) во главе с ее председателем и бывшим канцлером страны Себастьяном Курцем, набирая около 37,2% голосов, пишет Kronen Zeitung со ссылкой на на предварительные данные подсчета.

На втором месте находится Социал-демократическая партия Австрии с 23% голосов, на третьем месте – Австрийская партия свободы (АПС) с 17% голосов. На четвертом месте расположилась партия «Зеленые» с 12% голосов, на пятом – партия «Новая Австрия» с 8% голосов. Явка избирателей составила 80%.

В конце мая президент Австрии Александр Ван дер Беллен назначил председателя Конституционного суда Бригитте Бирляйн временно исполняющей обязанности канцлера страны. Она возглавила правительство до досрочных выборов в сентябре. За несколько дней до этого Беллен отправил в отставку правительство Курца после того, как австрийский парламент 27 мая вынес канцлеру вотум недоверия. Голосование было инициировано оппозицией на фоне политического скандала с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

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The Times сообщила о грозящей Борису Джонсону процедуре импичмента

Ведомости
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Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении премьера Бориса Джонсона редкую для Великобритании процедуру импичмента, сообщает The Times со ссылкой на источники. По данным издания, подобная возможность обсуждалась на встрече оппозиционеров в четверг, 26 сентября.

Поводом для импичмента может послужить вердикт Верховного суда Великобритании, вынесенный им 24 сентября. Суд признал незаконным решение Джонсона приостановить работу парламента до середины октября. Таким образом, одна из высших апелляционных инстанций страны встала на сторону противников премьера, которые обвинили его в попытке нейтрализовать парламентариев до определения хода Brexit.

По данным The Times, предложение об импичменте Джонсона было разработано валлийской партией Plaid Cymru («Партия Уэльса») и уже в начале следующей недели оно может быть внесено на рассмотрение палаты общин. Если процедура импичмента будет запущена, то ее итогом может стать судебный процесс в отношении премьера.

Великобритания должна была выйти из Евросоюза 29 марта текущего года. Однако британский парламент трижды отклонил проект соглашения об условиях Brexit, который был согласован бывшим премьером Терезой Мэй с Брюсселем. В итоге Евросоюз согласился перенести Brexit, чтобы избежать жесткого варианта. Новая дата выхода назначена на 31 октября.

Борис Джонсон стал премьером Великобритании

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Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в России

Ведомости
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Британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, выиграл Гран-при России. Соревнования проходили в Сочи. Вторым финишировал партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас.

Третье место занял пилот Ferrari из Монако Шарль Леклер. Второй гонщик этой команды немец Себастьян Феттель сошел с дистанции.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, занял 12-е место. Он не участвовал накануне в квалификации из-за проблем с мотором. Партнер Квята по команде француз Пьер Гасли финишировал 14-м.

Хэмилтон в четвертый раз выиграл российский этап «Формулы-1». Ранее он побеждал в 2014, 2015 и 2018 гг. Россия получила право на проведение гонок в октябре 2010 г. Соглашение с группой компаний «Формула-1» предусматривает проведение соревнований ежегодно с 2014 по 2025 г.

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Политика
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На митинге в Москве выступил лидер «Несчастного случая» Кортнев

Ведомости
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На митинге в поддержку фигурантов «московского дела» выступил лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. Митинг проходит в воскресенье на проспекте Академика Сахарова, он согласован с властями, по разным данным, в нем принимают участие от 20 000 до 23 300 человек.

В августе Кортнев высказывался в поддержку протестующих. Он отказался вести фестиваль «Шашлык live» в парке Горького, который проходил 3 августа одновременно с несогласованной акций протеста. Группа тогда объяснила это этическими причинами.

На согласованном митинге 10 августа, который также проходил на проспекте Сахарова и стал самым массовым за последние несколько лет, выступали рэпер Face, группа «Кровосток» и IC3PEAK. Выступления состоялись, несмотря на то что власти запретили тогда музыкальные номера на акции.

Митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

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Политика
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МВД оценило в 20 000 число протестующих на проспекте Сахарова

Ведомости
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По данным полиции, в согласованном митинге на проспекте Сахарова приняли участие 20 000 человек. Такая оценка приводится на сайте столичного главка МВД. Проект «Белый счетчик» к 16.00 насчитал на митинге 23 300 человек. Люди стали расходиться, входящий поток к этому времени был минимальным.

Митинг начался в 15.00 мск, его организатором выступила незарегистрированная Либертарианская партия. Она заявляла 20 000 человек.

Протестующие выступают в поддержку политзаключенных, фигурантов «московского дела» и дела об отмывании денег фондом Алексея Навального.

Митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

Политика
Новости

«Белый счетчик» насчитал почти 18 000 человек на митинге в Москве

Ведомости
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К 15.30 мск на территорию проведения митинга на проспекте Сахарова прошли 17 800 человек, сообщает проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на массовых мероприятиях. Отмечается, что входящий поток по-прежнему интенсивный.

Митинг начался в 15.00 мск, он согласован с властями. Заявленное число участников – 20 000 человек. Организатором является незарегистрированная Либертарианская партия.

Протестующие выступают в поддержку фигурантов «московского дела», за освобождение политзаключенных и против дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией. На акцию пришли оппозиционеры Алексей Навальный, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, актер Александр Паль, блогер Юрий Дудь.

Политика
Новости

Навальный пришел на митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

Ведомости
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На митинг в поддержку фигурантов «московского дела», который проходит в воскресенье на проспекте Академика Сахарова, пришел основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Как передает телеканал «Дождь», оппозиционер пришел вместе с супругой Юлией. Будет ли Навальный выступать на митинге, неизвестно.

Сегодняшняя акция согласована с властями, ее организатором выступила незарегистрированная Либертарианская партия. Митинг начался в 15.00 мск. За полчаса до его начала на проспект Сахарова пришли 3400 человек, подсчитал проект «Белый счетчик». По словам корреспондента «Ведомостей», поток людей увеличился, число участников митинга быстро растет. Заявленное число протестующих – 20 000 человек.

Протестующие требуют снять обвинения и освободить фигурантов дела о массовых беспорядках, которое было возбуждено после несогласованной акции 27 июля. Также они выступают за прекращение дела об отмывании денег фондом Навального и в поддержку политзаключенных.

Политика
Новости

Украинцы попросили Зеленского опубликовать стенограммы разговоров с Путиным

Ведомости
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На сайте президента Украины Владимира Зеленского в разделе электронных петиций появились требования опубликовать стенограммы телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как минимум три петиции с таким требованием были опубликованы начиная с 25 сентября, когда был обнародован разговор Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

В одной из петиций, которую на момент публикации подписали 106 человек, говорится, что «народ имеет право знать, что и в каком формате обсуждал президент». В другой (подписали 96 человек) приводится пример Трампа, который по требованию народа обнародовал переговоры с Зеленским. «Народ Украины требует от вас выложить стенограммы ваших переговоров с Путиным. Народ Украины требует от вас сообщить ту цену, что он заплатил или заплатит за освобождение украинских граждан», – написали авторы петиции. В третьей утверждается, что разговоры Зеленского с лидерами других стран не могут считаться частными, потому что он – президент (ее подписали 368 человек).

Белый дом 25 сентября опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Поводом стали сообщения СМИ о том, что президент США в беседе с украинским лидером мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма это подтвердила. Зеленский назвал неожиданным публикацию его слов. «Я просто думал, что они опубликуют свою часть», – пояснил президент Украины. При этом он отметил, что не был против публикации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, выразил надежду, что российско-американские отношения никогда не дойдут до ситуации, когда стенограммы конфиденциальных переговоров лидеров двух стран будут опубликованы в открытом доступе.

Политика
Новости

Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками

Ведомости
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Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, главной гостьей мероприятия стала предполагаемая дочь Владимира Путина, эндокринолог Мария Воронцова. Где именно проходила встреча, не сообщается, отмечается только, что это было на юге Москвы.

Поводом для обсуждения стала идея российского биохимика Дениса Ребрикова, пишет Bloomberg. В начале лета он заявил о намерении с помощью технологии Crispr изменить ДНК будущего ребенка своих пациентов. В паре, которую наблюдает Ребриков, оба родителя имеют нарушения слуха, но хотят, чтобы ребенок родился здоровым. Многие ученые выступили с критикой в адрес российского биохимика, поскольку редактирование ДНК запрещено во всех странах. Науке пока неизвестно, к чему приведет передача модифицированного генома следующим поколениям.

Через шесть недель после заявления Ребрикова генетики собрали встречу с участием Воронцовой и три часа знакомили ее с противоречивыми мнениями по данному вопросу, рассказали собеседники агентства. По их словам, предполагаемая дочь Путина не сказала ни «да», ни «нет», но признала, что прогресс остановить нельзя и редактирование человеческой ДНК нужно запретить частному сектору и доверить государственным организациям.

Воронцова отказалась отвечать на вопросы Bloomberg, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил агентству, что подобные вопросы не относятся к делам президента.

О том, что старшую дочь Путина зовут Марией Воронцовой, сообщил журнал The New Times в 2016 г. По его данным, Воронцова – выпускница МГУ, училась на факультете фундаментальной медицины, после чего стала аспиранткой Эндокринологического научного центра Минздрава. Информацию о том, что Воронцова – старшая дочь Путина, подтверждала и Русская служба BBC со ссылкой на знакомого семьи президента.

Политика
Новости

Умер первый президент Крыма Юрий Мешков

Ведомости
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Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков умер 29 сентября на 74-м году жизни. Об этом «Интерфаксу» сообщила его дочь Марианна Мешкова. Две недели назад Мешков после инсульта был перевезен из турецкой больницы в одну из подмосковных клиник.

Утром в воскресенье Марианна Мешкова рассказала журналистам, что ее отца снова перевели в реанимацию после того, как в выходные он был оставлен без наблюдения врачей. Она собиралась перевезти его из Красногорска в московскую больницу. Однако через полчаса Юрий Мешков умер.

Бывший президент Крыма 1 сентября перенес инсульт во время отдыха с женой в Турции. Медики ввели мужчину в искусственную кому, из которой он был выведен примерно через сутки. Дочь Мешкова тогда допустила, что причиной инсульта мог стать конфликт с работниками отеля, которые предоставили номер ниже заявленного класса.

Мешков был президентом Республики Крым с 4 февраля 1994 г. по 17 марта 1995 г. После этого должность была упразднена Верховной радой Украины. Мешков проживал в Москве, иногда приезжал в Крым.

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