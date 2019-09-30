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Путин освободил студентов от уплаты НДФЛ при получении материальной помощи

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи. Он вступает в силу с 1 января 2020 г.

Изменения внесены в п. 28 ст. 217 Налогового кодекса. Сейчас он предусматривает освобождение от НДФЛ работников и пенсионеров при получении материальной помощи от работодателя в размере, не превышающем четырех тысяч рублей за календарный год.

Этот закон был внесен в Госдуму в апреле группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой. Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что эта инициатива должна устранить правовую несправедливость в отношении наиболее социально незащищенных категорий студентов и аспирантов, которым выделяют помощь как нуждающимся.