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Минздрав выявил серьезные нарушения в центре им. Блохина

Комиссия Министерства здравоохранения провела внеплановую проверку в НИИ детской онкологии, входящем в центр онкологии им. Блохина. Об этом сообщила руководитель комиссии Елена Байбарина. По ее словам, в ходе проверки были выявлены серьезные нарушения, однако оснований для увольнения руководителя НИИ Светланы Варфоломеевой комиссия не обнаружила.

«Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней как больных, которые лежали до прихода нового директора, так и после. К сожалению, они выявили очень серьезные нарушение, которые требуют скорейшего искоренения», – цитирует Байбарину ТАСС. Однако для увольнения директора НИИ нет ни малейшего основания, наоборот – комиссия рекомендовала руководителю центра им. Блохина поддержать ее деятельность, добавила она.

Детей в центре им. Блохина до середины 2019 г. лечили по инновационным протоколам, неэффективность которых доказана, добавил в свою очередь главный внештатный гематолог Минздрава Александр Румянцев.

Поводом для проверки стало обращение детских онкологов из центра им. Блохина, в котором врачи утверждали, что новое руководство центра «терроризирует коллектив». Они жаловались на понижение зарплат, хамство, и требовали провести аудит строительства новых корпусов центра. Многие врачи написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководителя НИИ Светланы Варфоломеевой. В ответ руководство центра обвинило пожаловавшихся врачей в нарушении врачебной этики.