Путин сменил трех начальников в администрации президента
Президент Владимир Путин произвел кадровые перестановки в Кремле, назначив трех новых руководителей управлений. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Начальником управления информационного и документационного обеспечения президента стал Антон Федоров. На этом посту он сменил Сергея Осипова. С 2013 г. Федоров возглавлял управление Кремля по вопросам государственной службы и кадров. До этого он был начальником управления по работе с регионами госкорпорации «Росатом», еще раньше – первым заместителем полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе.
Управление президента по вопросам госслужбы и кадров вместо Федорова возглавил Максим Травников, ранее занимавший должность начальника управления по обеспечению конституционных прав граждан. До прихода в администрацию президента в июле 2018 г. Травников был заместителем министра юстиции, до этого – замминистра регионального развития.
Руководителем управления по обеспечению конституционных прав граждан вместо Травникова Путин назначил Татьяну Локаткину. Ранее она была референтом этого управления.