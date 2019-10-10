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Якутский шаман заявил о возобновлении похода в Москву

Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, намерен возобновить свой поход в Москву. Об этом он рассказал порталу «Якутия.Инфо». При этом Габышев подчеркнул, что поход будет носить исключительно мирный характер: «Ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется».

Шаман, на протяжении шести месяцев шедший в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие», 19 сентября был задержан сотрудниками правоохранительных органов на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии. В отношении него было возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК).

В начале октября стало известно, что Александр Габышев по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым.

Пешее путешествие Габышева из Якутии в Москву началось в марте. За полгода он прошел около 3000 км из 8000. В общей сложности путешествие должно было продлиться два года.