Политика

Новости

МИД сообщил об обвинении троих россиянок в убийстве в Пакистане

В Пакистане возбудили уголовное дело против трех россиянок по обвинению в убийстве надзирательницы в одной из местных тюрем, говорится в сообщении российского МИДа. Речь идет о трех гражданках России, содержащихся в центральной тюрьме «Гаддани». По информации ведомства, они совершили преднамеренное убийство. «Генконсульство России в Карачи проясняет обстоятельства произошедшего», – уточняется в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщин в октябре прошлого года в городе Кветта за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы. «Вместе с находящимися с ними восемью несовершеннолетними детьми они ожидали депортации в Россию», – сообщили в МИДе.

По полученным сведениям, обвиняемые являются «фанатичными приверженцами идеологии террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ее деятельность запрещена в России). С территории Пакистана они пытались проникнуть в Афганистан для присоединения к так называемому отделению ИГ «Вилаят Хорасан» (его деятельность запрещена в России).