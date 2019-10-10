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В США задержали двух связанных с личным адвокатом Трампа выходцев из СССР

Двое выходцев из СССР, которые помогали личному адвокату Дональда Трампа Руди Джулиани, задержаны в США из-за обвинений в нарушении правил финансирования предвыборных кампаний. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Задержание подтвердил The Washington Post представитель прокуратуры Манхэттена.

По данным обоих изданий, речь идет о Льве Парнасе и Игоре Фрумане. WSJ опубликовал обвинительное заключение, в котором говорится, что они – выходцы из Украины и Белоруссии соответственно, оба граждане США. Им предъявлены обвинения по четырем пунктам, в частности в сговоре, фальсификации финансовых данных и предоставлении ложных сведений федеральной избирательной комиссии США относительно политических пожертвований. В заключении также упоминается бизнесмен по имени Андрей Кукушкин (выходец из Украины и гражданин США) и неназванный российский бизнсмен.

В одном из пунктов обвинения, в частности, говорится, что Парнас, Фруман, Коррейа и Кукушкин сговорились делать от своего имени политические взносы, которые финансировались неназванным российским бизнесом. В четверг, 11 октября, Парнас и Фруман должны предстать перед судом.

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