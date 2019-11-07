Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России

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США обвинили двух бывших сотрудников Twitter в шпионаже на Саудовскую Аравию

Минюст США обвинил двух бывших сотрудников Twitter в шпионаже в пользу Саудовской Аравии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на ведомство.

Гражданин США Ахмад Абуаммо был арестован за то, что следил за пользователями трех аккаунтов по поручению королевства, пишет издание. Другой — Али Альзабара — предположительно находится в Саудовской Аравии. По данным издания, он обвинен в доступе к личной информации более чем 6 000 учетных записей Twitter в 2015 г.

Как пишет газета The Washington Post, один из аккаунтов, которые он мог взломать, принадлежал Омару Абдулазизу, известному критику Саудовской Аравии. Этот человек был другом Джамаля Хашкоджи, убитого обозревателя Washington Post. Издание указывает, что это первый случай, когда федеральные прокуроры открыто обвинили Эр-Рияд в шпионаже в США.

Хашкоджи, критиковавший Мухаммеда ибн Салмана и живший в США, в начале октября 2018 г. отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и после этого перестал выходить на связь. Сначала Эр-Рияд утверждал, что журналист пропал после того, как покинул консульство, но 20 октября прокуратура Саудовской Аравии признала, что корреспондент был убит в здании диппредставительства.