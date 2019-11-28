Хакеры выложили в открытый доступ базу данных сайта о трудоустройстве

Как отмечает «Коммерсантъ», часть логинов и паролей была актуальна — если ввести некоторые из них, можно было попасть на страницы пользователей портала. После того, как корреспондент издания сообщил об этом представителю сайта, данные уже не позволяли войти в аккаунты.