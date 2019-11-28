Хакеры выложили в открытый доступ базу данных сайта о трудоустройстве
На хакерские форумы попала база данных пользователей портала jobinmoscow.ru. Об этом рассказал «Коммерсанту» основатель и технический директор компании Device Lock Ашот Оганесян. По его словам, помимо общедоступной информации в базе есть логины и пароли 500 000 пользователей.
Как отмечает «Коммерсантъ», часть логинов и паролей была актуальна — если ввести некоторые из них, можно было попасть на страницы пользователей портала. После того, как корреспондент издания сообщил об этом представителю сайта, данные уже не позволяли войти в аккаунты.
По состоянию на 27 ноября на jobinmoscow.ru, по его собственным данным, было размещено более 566 000 вакансий от 209 000 компаний, а также более 195 000 резюме. Владелец портала — ООО «Форекс Консалтинг». Как заявил «Коммерсанту» гендиректор «Форекс Консалтинга» Юрий Мозговенко, анализ ситуации показал, что нарушений законодательства со стороны компании нет.