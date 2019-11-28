СМИ сообщили о планах администрации Трампа сократить выплаты США в НАТО

Один из источников телеканала пояснил, что Вашингтон намерен направить сэкономленные деньги на финансирование программ в сфере безопасности в Европе, в том числе программы на Украине и в Грузии. Другие страны НАТО, по данным телеканала, готовы компенсировать дефицит, который образуется после сокращения выделяемых американской стороной средств.