СМИ сообщили о планах администрации Трампа сократить выплаты США в НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить объем выплат в бюджет НАТО, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне и НАТО. Сейчас 22% бюджета альянса составляют средства от Вашингтона. Администрация Трампа хочет сократить этот показатель до 16%. Для сравнения, Германия покрывает 14,8% бюджета НАТО, отмечает телеканал.
Один из источников телеканала пояснил, что Вашингтон намерен направить сэкономленные деньги на финансирование программ в сфере безопасности в Европе, в том числе программы на Украине и в Грузии. Другие страны НАТО, по данным телеканала, готовы компенсировать дефицит, который образуется после сокращения выделяемых американской стороной средств.
Представитель НАТО заявил CNN, что страны, входящие в альянс, «согласовали новую формулу распределения расходов». Согласно новым правилам, вклад в бюджет альянса со стороны европейских стран и Канады увеличится, а со стороны США – сократится. Доли выплат с каждой из сторон собеседник телеканал не уточнил. Эти договоренности были достигнуты на прошлой неделе.
Трамп ранее неоднократно критиковал страны НАТО за то, что они не тратят достаточно средств на коллективные цели альянса. Американский лидер требовал от всех стран – участниц НАТО довести оборонные расходы минимум до 2% ВВП.