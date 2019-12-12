Политика

Следователи возбудили уголовное дело после пожара на «Адмирале Кузнецове»

Ведомости

После пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК), сообщил Следственный комитет России. Пожар, по предварительным данным, произошел при проведении сварочных работ, отмечается в сообщении.

Единственный российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» сейчас находится на плановом ремонте в Мурманске. В четверг, 12 декабря, на его борту произошел серьезный пожар. В ходе сварочных работ по демонтажу старых элементов авианосца сноп искр попал в трюмное помещение, в котором находились остатки мазута, рассказал «Ведомостям» источник. Это привело к возгоранию на площади 600 кв. м.

В результате пожара, по официальным данным, пострадало более 10 человек. СКР отметил, что число пострадавших уточняется. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал о 12 пострадавших и троих пропавших без вести. Один из пропавших, по данным агентства, был найден мертвым. Позже информацию об одном погибшем подтвердила ТАСС пресс-служба Северного флота.

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Пожар привел к серьезным последствиям, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к Министерству обороны. По его словам, размер ущерба, нанесенного крейсеру, пока неизвестен, но уже сейчас понятно, что окончание его ремонта будет перенесено минимум на год.

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