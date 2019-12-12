Следователи возбудили уголовное дело после пожара на «Адмирале Кузнецове»

В результате пожара, по официальным данным, пострадало более 10 человек. СКР отметил, что число пострадавших уточняется. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал о 12 пострадавших и троих пропавших без вести. Один из пропавших, по данным агентства, был найден мертвым. Позже информацию об одном погибшем подтвердила ТАСС пресс-служба Северного флота.