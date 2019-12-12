Пожар на «Адмирале Кузнецове» перенесет окончание его ремонта минимум на год

Сейчас ситуация куда серьезнее, говорит источник «Ведомостей», близкий к Минобороны России: размер ущерба, нанесенного крейсеру, будет известен точно после того, как специальная комиссия из командования Северного флота и корабелов проведет дефектацию и определится с порядком восстановительных работ. Но уже сейчас понятно, что сдачи крейсера не стоит ждать даже в скорректированные сроки, убежден собеседник «Ведомостей»: одна только оценка ущерба может занять несколько месяцев, а сами работы будут продлены на год. Теперь корабелам предстоит не только установить энергетическое оборудование, новые котлы, насосы и т. д., но и фактически заново переложить кабели.