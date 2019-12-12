Пожар на «Адмирале Кузнецове» перенесет окончание его ремонта минимум на год
В четверг на единственном российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находившемся на плановом ремонте у причала 35-го судоремонтного завода (СРЗ) в Мурманске, произошел серьезный пожар, в результате которого пострадало свыше десяти человек. Как рассказал «Ведомостям» источник в судостроительной отрасли, причиной возгорания стало нарушение правил техники безопасности при обращении с открытым огнем.
В ходе сварочных работ по демонтажу старых элементов конструкции первого энергетического отсека сноп искр попал в трюмное помещение, в котором находились остатки мазута, который воспламенился на площади около 20 кв. м, говорит собеседник. Сначала сотрудники завода попытались справиться с огнем самостоятельно, однако огонь быстро распространился (через несколько часов пламя охватило уже 600 кв. м), а оплетка кабелей начала тлеть, спровоцировав выброс едкого дыма. В результате было принято решение об эвакуации всего персонала и военнослужащих в количестве 400 человек. Пострадало более десяти человек, большая часть отравилась продуктами горения. Тушение пожара продолжалось на момент сдачи этого материала.
По состоянию на 17.30 мск продолжается проливка локализованного очага задымления в одном из отсеков авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Северного флота. Распространения задымления за пределы локализованного очага нет, добавил он, уточнив, что в ликвидации возгорания принимают участие штатные пожарные команды корабля из числа военнослужащих, поскольку они хорошо ориентируются во внутреннем корабельном пространстве крейсера.
Это второй инцидент с «Адмиралом Кузнецовым» за последний год. В октябре 2018 г. в плавучем доке ПД-50, где корабль ремонтировался, случился сбой в подаче электричества, и плавдок резко ушел под воду. Корабль удалось отбуксировать к причалу 35-го судоремонтного завода, хотя перед началом операции на него рухнул один из 50-тонных башенных кранов плавдока, нанеся в общей сложности 52 повреждения. Ущерб глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов оценил примерно в 70 млн руб. Поскольку второго плавдока с аналогичным водоизмещением в европейской части России не было, судостроителям пришлось модернизировать сухой док на 35-м СРЗ путем демонтажа перегородок. Из-за этого срок сдачи корабля с 2021 г. был перенесен на IV квартал 2022 г.
Сейчас ситуация куда серьезнее, говорит источник «Ведомостей», близкий к Минобороны России: размер ущерба, нанесенного крейсеру, будет известен точно после того, как специальная комиссия из командования Северного флота и корабелов проведет дефектацию и определится с порядком восстановительных работ. Но уже сейчас понятно, что сдачи крейсера не стоит ждать даже в скорректированные сроки, убежден собеседник «Ведомостей»: одна только оценка ущерба может занять несколько месяцев, а сами работы будут продлены на год. Теперь корабелам предстоит не только установить энергетическое оборудование, новые котлы, насосы и т. д., но и фактически заново переложить кабели.
Речи о разрыве контракта нет, уверяет собеседник «Ведомостей» в аппарате правительства: расходы на ремонт «Адмирала Кузнецова», по всей видимости, придется взять на себя судостроителям, и работу над кораблем продолжит 35-й СРЗ, хотя к заводу у военных часто возникали претензии – например, в связи со срывом срока ремонта большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко». Речь о списании «Адмирала Кузнецова» не ведется, говорит собеседник в Главном штабе ВМФ, его нужно вернуть в строй любой ценой, поскольку строительство нового авианосца начнется не ранее 2030 г., а летчикам из 279-го и 100-го корабельных истребительных авиаполков необходимо практиковаться не только на наземных учебных тренажерах НИТКА.