На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» под Мурманском произошел пожар, есть пострадавшие, сообщают агентства «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники. Во время пожара пропали три человека. «Они находились в трюме, связь с ними установить не удается», — сказал источник «Интерфакса».
Позже информацию о возгорании подтвердила пресс-служба Центра судоремонта «Звездочка», в доке которого крейсер проходит ремонт.
По предварительной информации, пожар возник в трюме авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» из-за человеческого фактора, говорит источник «Ведомостей» в судостроительной отрасли: рабочие, проводившие огневые работы, не соблюли необходимые меры безопасности, что привело к обширному возгоранию.
Возгорание охватило один из отсеков «Адмирала Кузнецова», там находились горюче-смазочные материалы, что осложняет тушение, пояснил собеседник «Ведомостей». С места ЧП были эвакуированы несколько рабочих, которые считались пропавшими без вести, их состояние удовлетворительное, поиски еще одного человека ведутся, уточнил он. Пока говорить о размере ущерба, нанесенного крейсеру, невозможно, говорит источник, близкий к Минобороны: после тушения пожара специалистам будет необходимо провести дефектацию (оценить состояние крейсера), а уже после определиться с порядком восстановительных работ. Срок сдачи «Адмирала Кузнецова» — IV квартал 2022 г.
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