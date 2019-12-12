На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

Возгорание охватило один из отсеков «Адмирала Кузнецова», там находились горюче-смазочные материалы, что осложняет тушение, пояснил собеседник «Ведомостей». С места ЧП были эвакуированы несколько рабочих, которые считались пропавшими без вести, их состояние удовлетворительное, поиски еще одного человека ведутся, уточнил он. Пока говорить о размере ущерба, нанесенного крейсеру, невозможно, говорит источник, близкий к Минобороны: после тушения пожара специалистам будет необходимо провести дефектацию (оценить состояние крейсера), а уже после определиться с порядком восстановительных работ. Срок сдачи «Адмирала Кузнецова» — IV квартал 2022 г.