Авианосец «Адмирал Кузнецов» поврежден при аварии плавучего дока

Тяжелый авианесущий крeйсер Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Архивное фото Павел Львов / РИА Новости

Находящийся в ремонте единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» получил повреждения при аварии плавучего дока ПД-50 на судоремонтном заводе в Мурманске. Инцидент случился в ночь на вторник при затоплении дока (необходимо для вывода корабля): тяжелый кран повредил корпус авианосца и его полетную палубу, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

«Объемы ущерба мы сейчас оцениваем. На палубу упал кран с высоты примерно 15 м, понятно, что там есть и повреждения корпуса, и повреждения палубы, но, к счастью, это произошло на тех участках, которые не связаны с эксплуатацией какого-то "жизненно важного" оборудования крейсера», – сказал Рахманов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при организации ремонтных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека. По предварительным данным следствия, причиной ЧП стало нарушение правил технической эксплуатации судоподъемных сооружений. «В результате произошедшего пострадали пять человек: четверо работников извлечены из воды с признаками обморожения и доставлены в медицинское учреждение, один считается пропавшим без вести», – сообщил СКР.

По данным источника ТАСС в оперативных ведомствах, кран до сих пор находится на полетной палубе, масштаб повреждений уточняется. В течение дня водолазы осмотрят подводную часть «Кузнецова», чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Позднее ОСК уточнила, что повреждения, вероятно, не являются серьезными. «По первоначальным оценкам, никаких повреждений, способных повлиять на сроки выполнения работ, корабль не получил», – сказал представитель корпорации.

Спущенный на воду в 1987 г. тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в феврале 2017 г. встал на ремонт после участия в военной операции у берегов Сирии в Средиземном море. Во время операции были потеряны два палубных самолета: Су-33 и МиГ-29КР, летчики успешно катапультировались. В ходе ремонта на корабле полностью заменят все котлы, стоимость работ оценивалась в 50 млрд руб. Ожидается, что «Кузнецова» отремонтируют к концу 2020 г и в 2021 г он вернется в состав ВМФ России.

После аварии «Кузнецов» ошвартован к причалу 35-го судоремонтного завода в Мурманске, который является филиалом АО «Центр судоремонта "Звездочка". Пресс-служба "Звездочки" сообщила, что матчасть корабля при инциденте не пострадала. По сообщениям «Звездочки», причиной аварии стали перебои в электроснабжении дока, что вызвало внеплановое заполнение балластных цистерн и его резкое погружение в нерасчетном режиме. Сбои электроснабжения в Мурманской области происходят с 26 октября из-за налипания снега на провода ЛЭП. Накануне аварийные отключения произошли в Мурманске, Рослякове и Североморске.

Позднее пресс-служба «Колэнерго» МРСК Северо-Запада сообщила, что на сетях, питающих 82-й СРЗ, не было нарушений электроснабжения.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун на своей страничке в Instаgram сообщила, что двое пострадавших при инциденте с доком находятся в больницах, один человек еще не найден. «О причинах ЧП пока говорить рано. На 9 утра назначены работы аварийно-спасательных и водолазных групп Северного флота. Выводы будут делать следственные органы. Док в 3.30 утра был полностью затоплен. "Адмирал Кузнецов" на буксире выведен из дока на безопасное расстояние», – написала она.

Плавучий док ПД-50 82-го судоремонтного завода в Мурманске был построен в 1980 г по заказу военно-морского флота СССР специально для ремонта авианесущих крейсеров, строительство которых развернулось тогда в Советском Союзе, и является одним из самых крупных плавучих доков в мире. По словам Михаила Барабанова из Moscow Defense Brief, авианосец «Адмирал Кузнецов», по всей видимости, успел пройти в ходе начатого ремонта докование в этом доке, и дальнейшие проблемы с докованием этого авианосца (ремонт которого не закончен), видимо, зависят от темпов восстановления дока.

История с утоплением ПД-50 является наглядным примером острой потребности флота в больших сухих доках, которых пока нет. Что касается других крупных кораблей ВМФ, помимо «Кузнецова», то мощности для их докования есть, в том числе и на Дальнем Востоке, говорит эксперт.