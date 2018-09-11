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«Адмирал Кузнецов» стал вторым в рейтинге худших авианосцев

Американский журнал Business Insider составил рейтинг худших действующих авианосцев и вертолетоносцев планеты. Второе место в нем занял единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», а лидером стал первый китайский авианосец «Ляонин» (Liaoning), изначально относившийся к тому же советскому проекту.

«Ляонин», бывший «Варяг», Китай купил недостроенным на Украине в 1998 году и ввел в строй своего ВМФ в 2012 году. Однако этот авианосец, как и «Кузнецова», постоянно преследуют проблемы с силовой установкой. В 2016 г. «Адмирал Кузнецов» принял участие в операции в Сирии, и во время перехода авианосца в Средиземное море наблюдатели заметили столб черного дыма из его трубы. «Кузнецов сейчас находится в ремонте и вряд ли вернется в строй до 2021 года», - пишет журнал.

Третье место занял таиландский авианосец Chakri Naruebet, простоявший в порту большую часть своей 20-летней службы и разжалованный в вертолетоносцы. «Корабль попросту не используют по целевому назначению», - отмечает журнал. На четвертом месте американский универсальный десантный корабль Wasp, предназначенный для размещения новейших истребителей F-35B Lightning II, но «подозрительным образом» семь лет не участвовавший в операциях флота.

Пятое и шестое места принадлежат двум новым австралийским вертолетоносцам типа Canberra из-за врожденных хронических проблем с силовой установкой. На седьмом месте худших из 42 авианосцев мира - самый большой, дорогостоящий и современный атомный авианосец США Gerald Ford. Однако в данном случае проблемы связаны скорее с новизной примененных технических решений: так, на нем впервые установлена электромагнитная катапульта вместо традиционной паровой.

В феврале журнал The National Interest включил «Адмирал Кузнецов» в пятерку худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду.

Авианосцу «Адмирал Кузнецов» требуется ремонт