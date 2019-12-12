Чилийский конгресс остановил процесс импичмента президента Пиньеры
Палата депутатов Чили отклонила обвинения, выдвинутые оппозицией против президента Себастьяна Пиньеры, сообщает издание Cooperativa. Обвинения против президента признаны не соответствующими конституции. Процедура импичмента остановлена.
За отказ от выдвижения обвинений в адрес президента проголосовали 79 парламентариев, против — 73. Таким образом, поданный иск более не признаётся действительным, говорится в сообщении палаты в Twitter.
Ранее парламентская комиссия утвердила обвинения в адрес Пиньеры. Авторы инициативы обвинили главу государства в нарушении конституции, назвав его ответственным за нарушение прав человека во время протестов, которые начались в стране 14 октября. Аналогичное обвинение было выдвинуто против бывшего министра внутренних дел Андреса Чадвика. Депутат Кармен Герц заверила, что оппозиция будет искать другие пути для того, чтобы привлечь президента к ответственности, пишет Cooperativa.
Беспорядки в Чили начались из-за увеличения стоимости проезда в метро Сантьяго. Однако со временем протесты вспыхнули и в других городах, а требования протестующих расширились: жители также выступают за возможность получить достойное бесплатное образование и медицинские услуги, а также критикуют власти за низкие зарплаты и рост тарифов. В результате беспорядков погибли не менее 19 человек, сотни протестующих получили ранения. В крупные города пришлось направить военных и бронетехнику, было введено чрезвычайное положение.