Чилийский конгресс остановил процесс импичмента президента Пиньеры

Беспорядки в Чили начались из-за увеличения стоимости проезда в метро Сантьяго. Однако со временем протесты вспыхнули и в других городах, а требования протестующих расширились: жители также выступают за возможность получить достойное бесплатное образование и медицинские услуги, а также критикуют власти за низкие зарплаты и рост тарифов. В результате беспорядков погибли не менее 19 человек, сотни протестующих получили ранения. В крупные города пришлось направить военных и бронетехнику, было введено чрезвычайное положение.