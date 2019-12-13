Пожар на «Адмирале Кузнецове» потушили спустя сутки

На крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на плановом ремонте в Мурманске, 12 декабря возник пожар. По предварительным данным, во время сварочных работ искры попали в трюмное помещение, в котором находились остатки мазута. Пожаром была охвачена площадь в 600 кв. м. По официальным данным, в результате пожара погиб один человек, еще более 10 пострадали. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщает о 14 пострадавших.