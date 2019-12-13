Политика

Пожар на «Адмирале Кузнецове» потушили спустя сутки

Ведомости

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» был потушен спустя сутки – приблизительно в восемь часов утра 13 декабря, рассказал «РИА Новости» президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«На борту корабля работает комиссия по установлению причин пожара и его последствий с участием вице-президента ОСК Владимира Королева», – добавил президент ОСК.

На крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на плановом ремонте в Мурманске, 12 декабря возник пожар. По предварительным данным, во время сварочных работ искры попали в трюмное помещение, в котором находились остатки мазута. Пожаром была охвачена площадь в 600 кв. м. По официальным данным, в результате пожара погиб один человек, еще более 10 пострадали. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщает о 14 пострадавших.

Пожар нанес серьезный ущерб крейсеру, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к Минобороны. Размер ущерба он не стал уточнять, однако отметил, что из-за пожара окончание ремонта крейсера перенесут минимум на год. В свою очередь Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ (ст. 216 УК).

Ранее по теме: Пожар на «Адмирале Кузнецове» перенесет окончание его ремонта минимум на год
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.