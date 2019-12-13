Спасатели нашли тело второго погибшего при пожаре на «Адмирале Кузнецове»

Пожар на единственном российском авианосце начался утром 12 декабря, его тушили почти сутки. По предварительным данным, причиной возгорания стали сварочные работы — «Адмирал Кузнецов» сейчас находится на плановом ремонте в Мурманске. Ущерб от пожара пока не оценен. Следователи возбудили дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК).