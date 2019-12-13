Спасатели нашли тело второго погибшего при пожаре на «Адмирале Кузнецове»
Число погибших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» возросло до двух, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота. Еще один офицер, участвовавший в ликвидации возгорания, найден мертвым. Его тело обнаружили спасатели в аварийном отсеке корабля.
Пожар на единственном российском авианосце начался утром 12 декабря, его тушили почти сутки. По предварительным данным, причиной возгорания стали сварочные работы — «Адмирал Кузнецов» сейчас находится на плановом ремонте в Мурманске. Ущерб от пожара пока не оценен. Следователи возбудили дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК).
При возгорании пострадало около десяти человек, несколько числились пропавшими без вести. Тело одного из пропавших было обнаружено вечером в четверг.