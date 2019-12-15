Песков рассказал о внесении Зеленским правок в итоговое коммюнике в Париже

Саммит «нормандской четверки» в Париже был непростым, отчасти потому, что украинская сторона с самого начала заявила о желании внести поправки в заранее согласованный текст итогового коммюнике. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Большая игра» на «Первом канале» (его цитирует «Интерфакс»).