Песков рассказал о внесении Зеленским правок в итоговое коммюнике в Париже
Саммит «нормандской четверки» в Париже был непростым, отчасти потому, что украинская сторона с самого начала заявила о желании внести поправки в заранее согласованный текст итогового коммюнике. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Большая игра» на «Первом канале» (его цитирует «Интерфакс»).
Над текстом документа, который был подписан по итогам саммита, заранее работали помощники лидеров России, Украины, Франции и Германии, пояснил Песков. Однако украинская сторона 9 декабря начала встречу с того, что заявила о желании отредактировать некоторые пункты коммюнике. В итоге работа над текстом документа велась на протяжении шести-семи часов, констатировал пресс-секретарь.
«Дипломатическая эквилибристика вокруг формулировок – это очень тяжелая работа, тем более что работа велась на трех языках – украинском, русском и референтном английском», – отметил Песков. Над формулировками, по его словам, трудились сами лидеры четырех стран – Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон.
Это работа тяжелая и физически, и затратная с точки зрения умственной энергии, продолжил пресс-секретарь. Переговоры были очень непростыми, в том числе и для президента России, отметил он: «Работоспособность Путина феноменальна, но для любого человека это тяжелый труд».
В Париже 9 декабря состоялись переговоры лидеров «нормандской четверки», на которых Путин и Зеленский встретились впервые. По итогам саммита было подписано коммюнике, подтверждающее приверженность сторон минским договоренностям от 2015 г. Ожидается, что новые переговоры в «нормандском формате» состоятся через четыре месяца.