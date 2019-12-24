Госсекретарь США привел к присяге нового посла в России Джона Салливана
Госсекретарь США Майк Помпео привел к присяге нового посла в России Джона Салливана. Об этом он сообщил в Твиттере.
«Я уверен, что Джон эффективно возглавит усилия по укреплению сотрудничества и построению конструктивных отношений с Россией», — написал Помпео.
До утверждения Сенатом кандидатуры Салливана на пост посла США в России он занимал должность первого заместителя госсекретаря США. На эту должность его назначил Дональд Трамп в апреле 2017 г.
Джон Салливан известен своими жесткими высказываниями по вопросу присоединения Крыма к России и о вмешательстве Кремля в президентские выборы в США в 2016 г. С 1 по 26 апреля 2018 г. он исполнял обязанности госсекретаря после отставки Рекса Тиллерсона