Госсекретарь США привел к присяге нового посла в России Джона Салливана

Джон Салливан известен своими жесткими высказываниями по вопросу присоединения Крыма к России и о вмешательстве Кремля в президентские выборы в США в 2016 г. С 1 по 26 апреля 2018 г. он исполнял обязанности госсекретаря после отставки Рекса Тиллерсона