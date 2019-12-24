Фигуранта «московского дела» Суровцева приговорили к 2,5 годам колонии
Тверской суд Москвы признал фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорил к 2,5 годам колонии, сообщает «Интерфакс».
Гособвинение просило для Суровцева четыре года колонии.
Суровцева задержали в конце ноября. Ему предъявили обвинение в применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Обвиняемый вину не признал. По версии следствия, Суровцев во время протестной акции 27 июля в центре Москвы ударил сотрудника Росгвардии секцией металлического заграждения. Его также обвинили в том, что он мешал передвижению сотрудников правоохранительных органов. Найти Суровцева смогли благодаря видеозаписям с камер наблюдения и показаниям свидетелей.
Летом в Москве прошли акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Акция 27 июля не была согласована с мэрией. Во время акции были задержаны более 1000 человек. Позже Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти.