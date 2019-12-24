Фигуранта «московского дела» Суровцева приговорили к 2,5 годам колонии

Суровцева задержали в конце ноября. Ему предъявили обвинение в применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Обвиняемый вину не признал. По версии следствия, Суровцев во время протестной акции 27 июля в центре Москвы ударил сотрудника Росгвардии секцией металлического заграждения. Его также обвинили в том, что он мешал передвижению сотрудников правоохранительных органов. Найти Суровцева смогли благодаря видеозаписям с камер наблюдения и показаниям свидетелей.