Путин поздравил украинского лидера с Новым годом впервые с 2014 года
В Кремле подтвердили данную информацию. «Подчеркнута важность заключенной накануне «пакетной» сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 г. бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины», – уточнили в Кремле.
30 декабря Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам. В размещенном на сайте Кремля списке не было Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил накануне, что в список были включены не все главы государств, «при необходимости» он будет пополнен.