Политика

Путин поздравил украинского лидера с Новым годом впервые с 2014 года

Ведомости

Президент России Владимир Путин впервые с 2014 г. поздравил украинского лидера с наступающим Новым годом. В частности, Путин и Владимир Зеленский отметили важность взаимного «освобождения удерживаемых лиц 29 декабря», говорится в сообщении офиса украинского лидера в Facebook.

В Кремле подтвердили данную информацию. «Подчеркнута важность заключенной накануне «пакетной» сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 г. бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины», – уточнили в Кремле.

30 декабря Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам. В размещенном на сайте Кремля списке не было Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил накануне, что в список были включены не все главы государств, «при необходимости» он будет пополнен.

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