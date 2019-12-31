Путин поздравил украинского лидера с Новым годом впервые с 2014 года

30 декабря Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам. В размещенном на сайте Кремля списке не было Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил накануне, что в список были включены не все главы государств, «при необходимости» он будет пополнен.