«Коммерсантъ» узнал о намерениях владельца Faberlic возглавить новую либеральную партию
Основатель и владелец Faberlic Алексей Нечаев возглавит новую право-либеральную партию, рассчитанную на молодежь, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на бывшего совладельца Faberlic Александр Даванков. Партия будет представлять интересы представителей образованного среднего класса от 18 до 30 лет. По мнению Даванкова, партия привлечет тех, кто сейчас не представлен в политике, а по мнению источника «Коммерсанта» в администрации президента – тех, кто сейчас разделяет интересы протестного движения.
Учредительный съезд нового либерального проекта запланирован на 1 марта. «Коммерсантъ» обращает внимание на то, что будущий лидер партии Нечаев является челном центрального штаба ОНФ, а брат Александра Даванкова Владислав – заместителем генерального директора проправительственной АНО «Россия – страна возможностей».
Партия партнеров по Faberlic стала очередным политическим проектом, который создается в преддверии выборов в Государственную думу. Ранее в январе стало известно о возможном создании «Партии прямой демократии», которой будет руководить директор по продукту игры World of Tanks Вячеслав Макаров. Как и предполагаемая партия Нечаева, проект во главе с Макаровым ориентируется на электорат, свободный от влияния существующих партий – представителей IT-сообщества. «Коммерсантъ», сообщивший информацию о «Партии прямой демократии», также указал на возможный конфликт интересов: компания Wargaming, которой принадлежит World of Tanks, спонсирует патриотические и военно-исторические мероприятия.