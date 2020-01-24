«Коммерсантъ» узнал о намерениях владельца Faberlic возглавить новую либеральную партию

Основатель и владелец Faberlic Алексей Нечаев возглавит новую право-либеральную партию, рассчитанную на молодежь, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на бывшего совладельца Faberlic Александр Даванков. Партия будет представлять интересы представителей образованного среднего класса от 18 до 30 лет. По мнению Даванкова, партия привлечет тех, кто сейчас не представлен в политике, а по мнению источника «Коммерсанта» в администрации президента – тех, кто сейчас разделяет интересы протестного движения.