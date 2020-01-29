Путин пообещал трудоустроить всех уволенных членов правительства
Президент России Владимир Путин заявил, что бывшие члены правительства будут представлять «единую, расширенную команду», которая будет работать на пользу государства. На встрече с бывшими министрами и вице-премьерами, прошедшей в среду 29 января, Путин сказал, что практически все бывшие члены правительства знают, какие должности они займут в скором будущем. Президент пообещал обсудить «буквально пару нюансов» по поводу трудоустройства остальных чиновников.
«Разумеется, на 100% планы никогда и нигде не выполняются. Но я считаю, что правительство сделало много важных вещей для долгосрочного, стратегического развития страны»
В настоящее время известно о новых должностях семи из 16 экс-министров правительства Медведева, о назначениях остальных пока не сообщалось. Президент, по его словам, уже провел отдельные встречи с получившими новые должности чиновниками, с остальными встреча оказалась коллективной. Путин поблагодарил предыдущий состав правительства, работавший под руководством Дмитрия Медведева, за совместно проделанную работу.
Путин поблагодарил предыдущий состав правительства, работавший под руководством Дмитрия Медведева, за совместно проделанную работу.
В настоящее время известно о новых должностях семи из 16 экс-министров правительства Медведева, о назначениях остальных пока не сообщалось. 12 министров сохранили свои посты в правительстве премьера Михаила Мишустина, Сам Медведев был назначен зампредседателя Совета безопасности, при этом раньше такой должности в штате Совбеза не было.