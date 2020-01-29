Путин пообещал трудоустроить всех уволенных членов правительства

В настоящее время известно о новых должностях семи из 16 экс-министров правительства Медведева, о назначениях остальных пока не сообщалось. 12 министров сохранили свои посты в правительстве премьера Михаила Мишустина, Сам Медведев был назначен зампредседателя Совета безопасности, при этом раньше такой должности в штате Совбеза не было.