США расширили санкции против России

«Гранд Сервис Экспресс» была учреждена в 2002 г. и стала первой в России транспортной компанией, получившей лицензию на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом, говорится на сайте компании. Сейчас компания является единственным оператором железнодорожных пассажирских перевозок в Крым. На этом направлении она использует 166 одно- и двухэтажных вагонов, которые компания взяла в долгосрочную аренду у «Крымских железных дорог» – их закупило Росимущество. До этого «Гранд сервис экспресс» работал только на маршруте Москва — Санкт-Петербург. В 2019 г. у компании сменились собственники, но кто они – не раскрывается. В 2019 г. выручка «Гранд сервис экспресса» составит около 1 млрд руб., чистая прибыль – 150 млн руб., говорил в ноябре 2019 г. Ганов. Он также отмечал отсутствие санкционных рисков для «Гранд Сервис Экспресса» — в рублевой зоне и зарубежных кредитов компания не имеет.