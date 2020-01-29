США расширили санкции против России
США расширили санкции против России из-за вхождения Крыма в состав России в 2014 г., говорится на сайте американского минфина. В санкционный список добавлены восемь физических лиц и российская транспортная компания АО ТК «Гранд сервис экспресс».
В частности, санкции введены в отношении председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, председателя Заксобрания Севастополя Владимира Немцева, члена Совета Федерации от Закособрания Севастополя Екатерины Алтабаевой, председателя горизбиркома Севастополя Сергея Даниленко и его заместителя Лидии Басовой, начальника отдела организации избирательного процесса аппарата горизбиркома Севастополя Екатерины Пырковой, секретаря севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаила Развожаева и гендиректора «Гранд сервис экспресса» Александра Ганова (бывший первый вице-губернатор Тамбовской области).
«Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» работает на территории России, поэтому санкции не скажутся на ее деятельности», — заявил «Ведомостям» представитель компании.
«Гранд Сервис Экспресс» была учреждена в 2002 г. и стала первой в России транспортной компанией, получившей лицензию на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом, говорится на сайте компании. Сейчас компания является единственным оператором железнодорожных пассажирских перевозок в Крым. На этом направлении она использует 166 одно- и двухэтажных вагонов, которые компания взяла в долгосрочную аренду у «Крымских железных дорог» – их закупило Росимущество. До этого «Гранд сервис экспресс» работал только на маршруте Москва — Санкт-Петербург. В 2019 г. у компании сменились собственники, но кто они – не раскрывается. В 2019 г. выручка «Гранд сервис экспресса» составит около 1 млрд руб., чистая прибыль – 150 млн руб., говорил в ноябре 2019 г. Ганов. Он также отмечал отсутствие санкционных рисков для «Гранд Сервис Экспресса» — в рублевой зоне и зарубежных кредитов компания не имеет.