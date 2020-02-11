В Кабуле террорист-смертник совершил взрыв около военной академии
В Кабуле террорист-смертник совершил взрыв рядом с контрольно-пропускным пунктом Военной академии имени маршала Фахима. Погибли военнослужащие и мирные жители, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими.
По словам Рахими, «имеются жертвы в том числе и среди мирных жителей». «На месте находятся представители силовых структур. Детали произошедшего будут сообщены позже», – сообщил представитель МВД Афганистана.
Он уточнил, что взрыв произошел около 7 часов утра (в 5.30 по московскому времени) в пятом районе Кабула, вблизи перекрестка Канбар. Местные СМИ сообщили, что это случилось на автостоянке, которой пользовались военные и горожане. По предварительным данным, погибло четыре человека, в том числе двое курсантов военной академии и двое гражданских лиц. 10 человек получили ранения и доставлены в лечебные учреждения афганской столицы.
Антиправительственные группы пока не объявляли о своей причастности к теракту.