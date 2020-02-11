В Кабуле террорист-смертник совершил взрыв около военной академии

Он уточнил, что взрыв произошел около 7 часов утра (в 5.30 по московскому времени) в пятом районе Кабула, вблизи перекрестка Канбар. Местные СМИ сообщили, что это случилось на автостоянке, которой пользовались военные и горожане. По предварительным данным, погибло четыре человека, в том числе двое курсантов военной академии и двое гражданских лиц. 10 человек получили ранения и доставлены в лечебные учреждения афганской столицы.