Буттиджич покидает избирательную гонку кандидатов в президенты США
Бывший мэр Саут-Бенда (штат Инидиана) Пит Буттиджич в ближайшее время объявит об окончании своего участия в гонке по выбору кандидата в президенты США от демократической партии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на помощников Буттиджича в выборной кампании.
По их словам, причиной такого решения стали результаты предварительного голосования в Южной Каролине и провал в Неваде. 38-летний открытый гей Буттиджич строил свою компанию на призыве к смене поколений и рассматривался как альтернатива Берни Сандерсу. Ожидается, что официальное заявление Буттиджич сделает до конца воскресенья. Президент Дональд Трампа в своем Twitter уже отреагировал на новость об выходе Буттиджича. «Все его супервторничные голоса пойдут сонному Джо Байдену», — написал он. По мнению Трампа, таким образом демократы добиваются вывода сенатор Берни Сандреса «из игры».
В американском штате Южная Каролина в субботу прошли праймериз демократической партии по отбору кандидата на президентские выборы в ноябре 2020 г. На двух предыдущих предварительных выборах в штатах Нью-Гемпшир и Невада победу одержал сенатор от Вермонта Берни Сандерс, в Южной Каролине на первое место вышел бывший президент Джозеф Байден.
Помимо Байдена и Сандерса в праймериз в Южной Каролине участвовали бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич, сенаторы Эми Клобушар и Элизабет Уоррен, миллиардер Том Стейер и член палаты представителей Тулси Габбард. Ранее по итогам голосования от участия в гонке отказался Том Стейер. 3 марта состоится так называемый супервторник, когда кандидатов в президенты изберут сразу в 14 штатах. По данным RealClearPolitics, во всех них лидирует Сандерс.