Буттиджич покидает избирательную гонку кандидатов в президенты США

По их словам, причиной такого решения стали результаты предварительного голосования в Южной Каролине и провал в Неваде. 38-летний открытый гей Буттиджич строил свою компанию на призыве к смене поколений и рассматривался как альтернатива Берни Сандерсу. Ожидается, что официальное заявление Буттиджич сделает до конца воскресенья. Президент Дональд Трампа в своем Twitter уже отреагировал на новость об выходе Буттиджича. «Все его супервторничные голоса пойдут сонному Джо Байдену», — написал он. По мнению Трампа, таким образом демократы добиваются вывода сенатор Берни Сандреса «из игры».