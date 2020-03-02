«Коммерсантъ»: список единороссов на выборах в Госдуму может возглавить Путин

Два собеседника газеты, близких к администрации президента, считают, что Путин может возглавить списки партии, как он уже делал это в 2007 г. Один из них при этом отметил, что в этом случае «Единая Россия» должна выступить на выборах в Госдуму как широкая общественная коалиция, второй говорит, о том, что обсуждение позиции номер один в списках партии власти пока преждевременно. Политолог Виталий Иванов отмечает, что такой сценарий повысит позиции «Единой России», но пока неизвестны планы самого Владимира Путина по участию в выборах. Политолог Екатерина Курбангалеева назвала появление Путина во главе списка маловероятным.