Аэропорт Франкфурта-на-Майне не работал из-за беспилотника
Работа международного аэропорта во Франкфурте-на-Майне была приостановлена почти на два часа из-за обнаруженного на его территории беспилотника, сообщает портал Hessenschau со ссылкой на представителя аэропорта. По его данным, беспилотник был замечен в 11.15 (9.15 мск).
Работа аэропорта была приостановлена в течение пяти минут после обнаружения дрона и возобновилась только после 13.00. Федеральная полиция сообщила о принятии мер для обеспечения безопасности. В сообщении, размещенном на странице аэропорта в Facebook, пассажиров предупредили о сбоях и отменах рейсов.
Это не первый случай приостановки работы воздушной гавани из-за дронов. В 2019 г. это случалось дважды – в марте и мае. В обоих случаях аэропорт не работал 30 минут.
Немецкий аэропорт во Франкфурте-на-Майне является крупнейшим в Европе. Его пассажиропоток в 2019 г. составил 70,5 млн человек.