Аэропорт Франкфурта-на-Майне не работал из-за беспилотника

Работа международного аэропорта во Франкфурте-на-Майне была приостановлена почти на два часа из-за обнаруженного на его территории беспилотника, сообщает портал Hessenschau со ссылкой на представителя аэропорта. По его данным, беспилотник был замечен в 11.15 (9.15 мск).