Под обращением в Совет Европы из-за конституции подписалось 100 600 человек
Коллективное обращение в Совет Европы о срочном проведении правовой экспертизы поправок к Конституции России и порядка их принятия поддержали более 100 600 граждан России (данные на 5:00 мск). Изначально под петицией поставили свои подписи 120 отечественных юристов, правозащитников, экспертов и представителей демократической оппозиции.
В письме его авторы просят Совет Европы (его член — Российская Федерация) запросить экспертизу документа и порядка его принятия у Венецианской комиссии (Европейская комиссия за демократию через право). Комиссия уполномочена давать правовую оценку конституционных проектов стран-членов Совета Европы. Эксперты уверены, что проводимая конституционная реформа «прямо противоречит обязательствам России в рамках Совета Европы».
По словам эксперта по конституционному праву Станислава Станских, решения Венецианской комиссии носят рекомендательных характер, но ее заключение позволит задокументировать нарушения, связанные с поправками и их принятием. Экспертиза «может быть использована российским гражданским обществом в борьбе за восстановление основ конституционного строя», говорит он. Кроме того, она привлечет внимание «к складывающейся антиконституционной ситуации в России».
Автор и подписанты обращения отмечают, что изменения Конституции нарушают «смысловую цельность и непротиворечивость Конституции»; усиливают «и без того мощную вертикаль власти недемократического и нефедеративного характера с ослабленными гарантиями прав человека»; способствуют «дальнейшей изоляции страны от демократической Европы». Поправки, по оценке авторов обращения, ставят крест на принципе сменяемости власти из-за обнуления президентских сроков. Сама же процедура их принятия «не соответствует Конституции и текущему законодательству, а также международно признанным стандартам проведения плебисцитов».
Среди подписантов обращения участник Конституционного совещания 1993 г., помощник президента (1994-1997) Георгий Сатаров, соавтор Конституции России 1993 г., член политкомитета партии «Яблоко» Виктор Шейнис, профессор экономики Института политических исследований (Париж) Сергей Гуриев, председатель Сахаровского центра, сопредседатель Московской Хельсинкской группы Вячеслав Бахмин, политолог и публицист Кирилл Рогов, политолог Александр Морозов, политик Юлия Галямина, историк и политолог Елена Панфилова, депутат Лев Шлосберг, доктор исторических наук Лилия Шевцова, юрист Аркадий Любарев, политолог Александр Кынев и другие.