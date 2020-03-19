Под обращением в Совет Европы из-за конституции подписалось 100 600 человек

По словам эксперта по конституционному праву Станислава Станских, решения Венецианской комиссии носят рекомендательных характер, но ее заключение позволит задокументировать нарушения, связанные с поправками и их принятием. Экспертиза «может быть использована российским гражданским обществом в борьбе за восстановление основ конституционного строя», говорит он. Кроме того, она привлечет внимание «к складывающейся антиконституционной ситуации в России».