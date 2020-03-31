Осужденный пожизненно Пичугин третий раз обратился к Путину за помилованием

По ее словам, в своем заявлении проситель напомнил, что отбыл в местах лишения свободы более 16 лет и 9 месяцев. Он попросил учесть при рассмотрении прошения тот факт, что в феврале его матери исполнился 81 год. Пичугин напомнил, что ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и комитет министров Совета Европы рекомендовали применить к нему акт о помиловании. Ранее Пичугин подавал прошения о помиловании президенту в октябре 2016 г. и мае 2017 г., за него просила и мать. Во всех прошениях было отказано.