Осужденный пожизненно Пичугин третий раз обратился к Путину за помилованием
Бывший руководитель службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, 10 марта подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина. Об этом «Новой газете» рассказала адвокат Пичугина Ксения Костромина.
По ее словам, в своем заявлении проситель напомнил, что отбыл в местах лишения свободы более 16 лет и 9 месяцев. Он попросил учесть при рассмотрении прошения тот факт, что в феврале его матери исполнился 81 год. Пичугин напомнил, что ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и комитет министров Совета Европы рекомендовали применить к нему акт о помиловании. Ранее Пичугин подавал прошения о помиловании президенту в октябре 2016 г. и мае 2017 г., за него просила и мать. Во всех прошениях было отказано.
Пичугина судили по двум уголовным делам – по обвинению в организации убийств и покушений на убийства. По первому делу его судил суд присяжных, и в 2005 г. он был приговорен к 20 годам колонии, по второму делу он получил пожизненный срок в 2007 г. Свою вину Пичугин не признает.
ЕСПЧ при рассмотрении жалобы Пичугина пришел к выводу, что при расследовании дела была нарушена Европейская конвенция по правам человека, в том числе право на справедливое судебное разбирательство. ЕСПЧ присудил Алексею Пичугину €7,8 тыс. в качестве компенсации морального вреда и €7,47 тыс. для возмещения судебных издержек. При этом российские суды не стали пересматривать дело бывшего руководителя службы безопасности ЮКОСа, а президиум Верховного суда России отказался прекратить уголовное преследование.