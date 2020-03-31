Кремль объяснил наделение правительства правом вводить ЧС в России

«Поскольку основной штаб работает в правительстве, то совершенно естественно, что правительство должно иметь расширенные полномочия в той ситуации, через которую мы все с вами проходим», — сказал Песков. На уточняющий вопрос, почему решение о ЧС не может принять президент, Песков сказал, что президент обладает целым набором полномочий. Однако непосредственный менеджмент ситуации по борьбе с распространением коронавируса осуществляется «именно на уровне правительства».