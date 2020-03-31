Кремль объяснил наделение правительства правом вводить ЧС в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал естественным наделение правительства права вводить режим ЧС. По его словам, правительство должно иметь такие полномочия, так как там работает основной штаб по борьбе с распространением коронавируса.
«Поскольку основной штаб работает в правительстве, то совершенно естественно, что правительство должно иметь расширенные полномочия в той ситуации, через которую мы все с вами проходим», — сказал Песков. На уточняющий вопрос, почему решение о ЧС не может принять президент, Песков сказал, что президент обладает целым набором полномочий. Однако непосредственный менеджмент ситуации по борьбе с распространением коронавируса осуществляется «именно на уровне правительства».
31 марта Госдума на пленарном заседании приняла закон о расширении полномочий правительства и его праве вводить режим ЧС. За последние сутки в России зарегистрировано 500 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных составляет 2337 в 73 регионах страны. Всего зафиксировано 17 смертей пациентов с коронавирусом, 121 человек выздоровел.