Власти Москвы объяснили замену плитки у метро «Чистые пруды» просьбой жителей
Замена плитки у станции метро «Чистые пруды» проводится по жалобе москвичей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу префектуры Центрального округа Москвы. Речь не идет о полной замене, это ремонт «именно "гуляющей" плитки», добавил собеседник агентства.
Ранее глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин написал в Facebook, что у метро «Чистые пруды» ведутся работы. Он напомнил, что год назад опубликовал видео, снятое там же, на котором было видно, как «поплыла» плитка. По словам Яшина, власти эту проблему решили, переложив ее, но «сегодня эту площадку перекопали снова и в очередной раз начали менять недавно уложенную дорогую плитку».
Яшин добавил, что направил запрос в прокуратуру «по факту начавшихся работ в районе Чистых прудов».
Внимание на проведение работ обратил также Telegram-канал «Москва. Новости. Коронавирус», опубликовавший видео оттуда.