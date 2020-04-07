Власти Москвы объяснили замену плитки у метро «Чистые пруды» просьбой жителей

Ранее глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин написал в Facebook, что у метро «Чистые пруды» ведутся работы. Он напомнил, что год назад опубликовал видео, снятое там же, на котором было видно, как «поплыла» плитка. По словам Яшина, власти эту проблему решили, переложив ее, но «сегодня эту площадку перекопали снова и в очередной раз начали менять недавно уложенную дорогую плитку».