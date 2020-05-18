Власти США раскритиковали Apple за сотрудничество с Китаем и Россией

Тем не менее, Apple работала с властями Китая и России, чтобы перенести свои дата-центры и «дать этим правительствам возможность массовой слежки», сказал Барр, цитируя сообщения СМИ. Генпрокурор также обвинил компанию в том, что она способствовала цензуре и репрессиям, когда ограничивала некоторые возможности iPhone, используемых «борцами за демократию». Барр заявил о необходимости «законодательного решения этого вопроса». По его словам, отказ технологических компаний сотрудничать с властями несет угрозу безопасности американцев, и так больше не может продолжаться.