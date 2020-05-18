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Власти США раскритиковали Apple за сотрудничество с Китаем и Россией

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Генеральный прокурор США Уильям Барр раскритиковал корпорацию Apple за отказ помогать американским властям и сотрудничество с Россией и Китаем. «Если технологические компании, такие как Apple, готовы выполнять требования авторитарных режимов, у них, безусловно, нет оправдания для того, чтобы не сотрудничать с правовыми государствами, которые уважают гражданские свободы и права на неприкосновенность частной жизни, а также имеют процессуальные гарантии», — сказал Барр в своем выступлении по поводу расследования теракта на ВМС США во Флориде в декабре 2019 г.

Барр объявил, что ФБР удалось разблокировать два iPhone, которые принадлежали курсанту из Саудовской Аравии Мухаммеду аш-Шамрани. В декабре 2019 г. он открыл стрельбу на военной базе, убил трех человек и ранил еще восемь, прежде чем подоспевшая полиция застрелила его самого. ФБР тогда просило Apple помочь разблокировать смартфоны террориста для доступа к ценной для расследования информации, но компания не стала это делать, отказавшись передавать спецслужбе универсальный способ вскрытия девайсов.

Тем не менее, Apple работала с властями Китая и России, чтобы перенести свои дата-центры и «дать этим правительствам возможность массовой слежки», сказал Барр, цитируя сообщения СМИ. Генпрокурор также обвинил компанию в том, что она способствовала цензуре и репрессиям, когда ограничивала некоторые возможности iPhone, используемых «борцами за демократию». Барр заявил о необходимости «законодательного решения этого вопроса». По его словам, отказ технологических компаний сотрудничать с властями несет угрозу безопасности американцев, и так больше не может продолжаться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных