Власти США раскритиковали Apple за сотрудничество с Китаем и Россией
Генеральный прокурор США Уильям Барр раскритиковал корпорацию Apple за отказ помогать американским властям и сотрудничество с Россией и Китаем. «Если технологические компании, такие как Apple, готовы выполнять требования авторитарных режимов, у них, безусловно, нет оправдания для того, чтобы не сотрудничать с правовыми государствами, которые уважают гражданские свободы и права на неприкосновенность частной жизни, а также имеют процессуальные гарантии», — сказал Барр в своем выступлении по поводу расследования теракта на ВМС США во Флориде в декабре 2019 г.
Барр объявил, что ФБР удалось разблокировать два iPhone, которые принадлежали курсанту из Саудовской Аравии Мухаммеду аш-Шамрани. В декабре 2019 г. он открыл стрельбу на военной базе, убил трех человек и ранил еще восемь, прежде чем подоспевшая полиция застрелила его самого. ФБР тогда просило Apple помочь разблокировать смартфоны террориста для доступа к ценной для расследования информации, но компания не стала это делать, отказавшись передавать спецслужбе универсальный способ вскрытия девайсов.
Тем не менее, Apple работала с властями Китая и России, чтобы перенести свои дата-центры и «дать этим правительствам возможность массовой слежки», сказал Барр, цитируя сообщения СМИ. Генпрокурор также обвинил компанию в том, что она способствовала цензуре и репрессиям, когда ограничивала некоторые возможности iPhone, используемых «борцами за демократию». Барр заявил о необходимости «законодательного решения этого вопроса». По его словам, отказ технологических компаний сотрудничать с властями несет угрозу безопасности американцев, и так больше не может продолжаться.