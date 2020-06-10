В Иркутской области пройдут досрочные выборы губернатора
Законодательное собрание Иркутской области объявило о досрочных выборах губернатора 13 сентября, сообщает официальный портал регионального парламента. Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко не сможет принять в них участие, потому что законодательство запрещает принимать участие в досрочных выборах человеку, который досрочно покинул эту должность.
Пять депутатов от КПРФ выступили против формулировки о досрочных выборах. Глава комитета по госстроительству Виктор Побойкин пояснил, что досрочными они считаются из-за досрочной отставки Левченко.
Коммунист Сергей Левченко возглавлял Иркутскую область с 2015 г. Он подал в отставку 12 декабря 2019 г. Президент Владимир Путин принял заявление и назначил бывшего замглавы МЧС России Игоря Кобзева временно исполняющим обязанности губернатора.
Ранее Левченко заявлял, что планирует участвовать в выборах губернатора Иркутской области 13 сентября 2020 г. Однако источники «Ведомостей», близкие к администрации президента, говорили о том, что его не допустят к выборам.