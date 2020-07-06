Путин поручил изменить законодательство для предотвращения экологических катастроф
Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить принятие Госдумой поправок в федеральный закон «Об охране окружающей среды» для предотвращения чрезвычайных ситуаций, подобных разливу топлива в Норильске. Поручение было дано по итогам встречи с представителями организаций по защите окружающей среды, список поручений опубликован на сайте Кремля.
Поручение должно быть исполнено до 1 августа. Росприроднадзору также поручено особо контролировать ликвидацию последствий аварии в Норильске, доклад должен представляться ежеквартально начиная с 1 августа. Также Путин поручил Росприроднадзору до 1 сентября оценить вред окружающей среде и проанализировать состояние других объектов – в первую очередь, в Арктике.
29 мая в Норильске из резервуара ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (принадлежит «Норникелю») разлилось около 20 000 т мазута. В результате аварии нефтепродукты попали в почву и расположенные рядом с ТЭЦ водоемы.