Путин поручил изменить законодательство для предотвращения экологических катастроф

Поручение должно быть исполнено до 1 августа. Росприроднадзору также поручено особо контролировать ликвидацию последствий аварии в Норильске, доклад должен представляться ежеквартально начиная с 1 августа. Также Путин поручил Росприроднадзору до 1 сентября оценить вред окружающей среде и проанализировать состояние других объектов – в первую очередь, в Арктике.