Власти Хабаровского края хотят ввести ограничения из-за коронавируса

Сообщения об ухудшении ситуации с распространением коронавируса в Хабаровском крае появились на фоне прошедших протестов в регионе. Акции протеста, не согласованные с местными властями, начались после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Главу региона обвиняют в организации убийств бизнесменов в 2004–2005 гг. Губернатор свою вину не признает. По официальным данным, в митинге 11 июля приняли участие около 10 000 человек. По неофициальным данным, участников было около 25 000. СМИ называют акцию самой массовой в истории города.