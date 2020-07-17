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Власти Хабаровского края хотят ввести ограничения из-за коронавируса

Ведомости

Власти Хабаровского края намерены вернуться к ограничительным мерам в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции, говорится на сайте правительства региона.

«Все массовые акции в период действия ограничений, связанных с коронавирусом, не санкционированы», – напоминают власти.

В Хабаровском крае за минувшие сутки заболели 119 человек, сообщило правительство региона. Это самый большой показатель на Дальнем Востоке, отметили краевые власти. В свою очередь Роспотребнадзор сообщает о 117 новых случаях заболевания COVID-19 в регионе. С начала пандемии всего был выявлено 5754 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период выздоровели 2929 человек, умерли 44 пациента с COVID-19. Под медицинским контролем остаются 9397 человек.

Сообщения об ухудшении ситуации с распространением коронавируса в Хабаровском крае появились на фоне прошедших протестов в регионе. Акции протеста, не согласованные с местными властями, начались после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Главу региона обвиняют в организации убийств бизнесменов в 2004–2005 гг. Губернатор свою вину не признает. По официальным данным, в митинге 11 июля приняли участие около 10 000 человек. По неофициальным данным, участников было около 25 000. СМИ называют акцию самой массовой в истории города.

Ранее по теме: Митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске. Фотографии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных